Aanvallend Ajax ‘trendsetter’ in Europa: ‘Kijk maar naar Juventus’

Ajax heeft volgens Dusan Tadic afgelopen seizoen veel indruk gemaakt met het vertoonde spel in de Champions League. De regerend landskampioen reikte tot de halve finale van het miljardenbal, waarin het in extremis werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Tadic noemt de Europese prestaties van de voorbije voetbaljaargang ‘ongelooflijk’ en verwacht dat veel clubs de speelwijze van de Amsterdammers zullen kopiëren.

De Servische aanvaller roemt op de clubsite de inbreng van alle geledingen binnen Ajax. “Het was het succes van de hele club: directie, coaches, supporters, de spelers. Iedereen zat op dezelfde golflengte, omarmde dezelfde filosofie. In het team zat echt een heerlijke vechtlust, iedereen had het naar zijn zin, alles klopte.”

“En het mooiste is: mensen spraken over Ajax. We waren toch wel de hit van het afgelopen seizoen”, gaat hij verder. Tadic denkt dat Ajax het voetbal ‘misschien een heel klein beetje’ veranderd heeft: “Kijk maar naar Juventus. Wat hebben ze gedaan? Een aanvallend ingestelde coach (Maurizio Sarri, red.) aangetrokken.”

“Na onze wedstrijden in de Champions League wordt er weer een anders tegen voetbal aangekeken, veel clubs willen zoals Ajax spelen”, vervolgt Tadic, die echter niet bang is dat zijn ploeg verslagen gaat worden met de eigen wapens en ervan uitgaat dat Ajax een antwoord paraat zal hebben. “Ikzelf was heel productief dit jaar (met 28 doelpunten gedeeld topscorer in de Eredivisie, red.). Maar eerlijk: dat zegt me niet zoveel. Ik denk aan het team: de ene keer scoor je, dan geef je weer een assist en als het nodig is, knap je een dirty job op.”