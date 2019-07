Ajax treedt met negentienjarige Kotarski aan tegen Premier League-opponent

Ajax oefent donderdag om 18.00 uur in de Saalfelden Arena tegen Watford en Dominik Kotarski krijgt de kans tegen de werkgever van onder meer Daryl Janmaat en Marvin Zeegelaar. Nadat Bruno Varela in de laatste oefenwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir negentig minuten onder lat stond, is het nu de beurt aan de negentienjarige Kroaat.

Erik ten Hag kiest verder achterin voor de Joël Veltman, Perr Schuurs, Daley Blind en Sergiño Dest. Bekende gezichten Lasse Schöne, die ten opzichte van de vorige wedstrijd Carel Eiting vervangt, en Donny van de Beek krijgen op het middenveld gezelschap van nieuwkomer Razvan Marin en ook voorin is er plek voor een aanwinst. Quincy Promes completeert de aanval namelijk die verder wordt gevormd door Dusan Tadic en Kasper Dolberg.

Watford is de tweede oefentegenstander van de Amsterdammers in Oostenrijk, nadat zondag al met 2-1 werd gewonnen van Basaksehir. Aankomende maandag wordt ’s middags door de reserves in Epe nog geoefend tegen OFI Kreta, terwijl ’s avonds voor de hoofdmacht een wedstrijd in het Olympisch Stadion van Amsterdam tegen Panathinaikos op het programma staat. PSV is zaterdag 27 juli de eerste officiële tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Opstelling Ajax: Kotarski; Veltman, Schuurs, Blind, Dest; Schöne, Marin, Van de Beek; Tadic, Dolberg, Promes.