‘Mensen vinden dat we opnieuw 200 of 300 miljoen euro uit moeten geven’

Liverpool haalde deze zomer voorlopig alleen Sepp van den Berg binnen als nieuwe aanwinst en de supporters van the Reds lijken verder ook niet te hoeven rekenen op transfervuurwerk. Manager Jürgen Klopp laat donderdag via de officiële kanalen van zijn werkgever weten dat de club waarschijnlijk rustig aandoet, na in de afgelopen twee jaar flink te hebben geïnvesteerd.

“Zoals ik al eerder gezegd heb, zal dit niet de grootste transferperiode ooit worden voor Liverpool. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en we kunnen niet elk jaar op die manier uit blijven geven”, laat Klopp weten. “Mensen praten er wel over van ‘geef nog eens tweehonderd of driehonderd miljoen uit’. Ik denk dat er echter maar twee clubs in de wereld zijn die dat elk jaar kunnen, Manchester City en Paris Saint-Germain. Al lijkt het er op dit moment misschien op dat Barcelona en Real Madrid dat ook kunnen.”

“Maar wij bevinden ons in een goede positie. Ik ben blij met mijn elftal. We moeten kijken of we misschien voor één positie iemand aan kunnen trekken, al is er weinig druk omdat het niet per se hoeft. We hebben oplossingen voor alle situaties”, gaat de oefenmeester, die afgelopen seizoen de Champions League won met Liverpool, verder. “Of we precies die oplossingen hebben die iedereen voor de volle honderd procent tevreden zullen stellen?”

“Dat denk ik niet omdat mensen daar iemand van wereldklasse willen hebben, daar iemand van wereldklasse en dan moet de jongen die op de bank zit ook nog van wereldklasse zijn. Zo eenvoudig is het niet, maar natuurlijk werken we daar wel aan.” Liverpool trok in de afgelopen twee jaar al flink de portemonnee door onder meer Virgil van Dijk (84,5 miljoen euro), Alisson (62,5 miljoen), Naby Keïta (60 miljoen), Fabinho (45 miljoen) en Mohamed Salah (42 miljoen) naar Anfield te halen.