Narsingh: ‘Ik mocht niet spelen terwijl de trainer me wel wilde gebruiken’

Luciano Narsingh is maar wat blij met zijn tweejarige contract bij Feyenoord. De vleugelaanvaller heeft namelijk een slecht gevoel overgehouden aan zijn laatste seizoen bij Swansea City, waar hij deze zomer transfervrij vertrok. “In de Premier League speelde ik vaak, maar toen degradeerden we en veranderde alles”, stelt Narsingh in gesprek met Voetbal International.

Narsingh stond er goed op bij toenmalig manager Graham Potter, maar omdat The Swans van de Nederlander af wilden leidde dat niet tot veel speelminuten in de Championship. Een tussentijds vertrek kwam echter nooit van de grond. “De club wilde van de meeste spelers af, maar ik bleef. Dat had als consequentie dat ik niet mocht spelen van de eigenaren van de club, terwijl de trainer me het liefst wel had gebruikt. Tenminste, dat is wat hij zei. De speler op mijn positie was niet beter dan ik, wel goedkoper.”

De buitenspeler werd door de buitenwacht gezien als een moeilijke jongen, al is daar volgens Narsingh zelf niets van waar. “Ga de mensen bij Swansea maar vragen, ik weet zeker dat ze over mij niks slechts zullen zeggen, maar je imago heeft wel een deuk opgelopen.” De negentienvoudig international van Oranje aast derhalve op revanche bij Feyenoord. “Bij Swansea was het lastig, maar toch ging ik iedere dag naar de club en deed mijn best tijdens de training. Voor mijn kinderen, voor hun toekomst. Zij hielpen me door de moeilijke tijd, door hen kon ik revalideren.”

Narsingh denkt dat hij het Feyenoord-publiek het nodige te bieden heeft. “De Narsingh van vroeger, die is er nog steeds. Ik kijk ernaar uit dat in De Kuip te doen. Als speler van PSV kwam ik er al graag en scoorde ik ook nog. Toen was de ontvangst vijandig. Kun je nagaan als al die mensen straks achter me staan. Ik kan niet wachten om me weer met voetbal bezig te kunnen houden, in plaats van met politieke spelletjes.”