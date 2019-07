‘Italianen azen op PSV-middenvelders van acht en veertien miljoen euro’

Bologna kijkt bij PSV naar versterkingen voor het middenveld. Volgens Corriere dello Sport staan Jorrit Hendrix en Pablo Rosario op het wensenlijstje van de Italiaanse club. Hendrix heeft volgens de Italiaanse krant een transferkaartje van acht miljoen euro om zijn nek hangen. Rosario moet PSV naar verluidt veertien miljoen euro opleveren.

Corriere dello Sport omschrijft Hendrix als een speler die sterk is in balbezit en meestal de juiste keuzes maakt als het op passes aankomt. Daarnaast worden zijn verdedigende kwaliteiten geroemd, wat ook Walter Sabatini, sportief directeur van Bologna is opgevallen. Rosario moet het aanvalsspel van de Italianen juist wat verder versterken en is met zijn lengte van 1.88 m ook door de lucht een gevaarlijke speler.

Het contract van Hendrix in het Philips Stadion loopt tot medio 2021. Rosario beschikt over een verbintenis tot medio 2023 bij de nummer twee in de Eredivisie van afgelopen seizoen. De middenvelders hadden een basisplaats in de oefenwedstrijd van woensdagavond tegen VfL Wolfsburg. PSV ging voor eigen publiek met 0-2 onderuit tegen de Duitse formatie.

Mocht Bologna erin slagen een of allebei de PSV’ers naar Italië te halen, dan loopt het aantal Nederlanders in de selectie nog verder op. Jerdy Schouten werd deze zomer voor circa drie miljoen euro overgenomen van Excelsior, terwijl Stefano Denswil voor ongeveer zes miljoen euro werd opgepikt bij Club Brugge. Mitchell Dijks, die in de Italiaanse media bij AC Milan wordt genoemd, speelt sinds vorig jaar in Bologna.