Atlético winkelt voor 30 miljoen in Barcelona en lijkt Daley Blind te vergeten

Atlético Madrid heeft zich verzekerd van de komst van Mario Hermoso. Los Colchoneros maken donderdagmiddag melding van het aantrekken van de centrale verdediger, die overkomt van Espanyol en zich voor vijf jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden heeft. Met de transfer van de 24-jarige Hermoso is naar verluidt dertig miljoen euro gemoeid.

Atlético was al geruime tijd bezig met de komst van de stopper en bereidde zich in de afgelopen weken zelfs voor op het afketsten van de deal. In de Spaanse pers werd Ajax-verdediger Daley Blind daarom naar voren geschoven als alternatief, maar nu de deal met Espanyol toch tot een succesvol einde is gebracht lijkt hij uit beeld te zijn verdwenen.

Hermoso wordt naar het Wanda Metropolitano gehaald om het vertrek van Diego Godin en Lucas Hernández op te vangen en de verwachting is dat de verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, aankomend seizoen het centrale duo gaat vormen samen met José María Giménez. De geboren Madrileen maakte in het verleden deel uit van de jeugd van stadsgenoot Real Madrid en verliet de Koninklijke twee jaar geleden transfervrij voor Espanyol.

Bij de tweede club van Barcelona maakte hij afgelopen seizoen een prima indruk en eind vorig jaar volgde ook zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg. Hermoso is na Felipe (FC Porto), Renan Lodi (Athletico Paranaense) en Kieran Trippier (Tottenham Hotspur) al de vierde nieuwe verdediger voor Atlético. Daarnaast werden ook Héctor Herrera (FC Porto), Ivan Saponjic (Benfica), Marcos Llorente (Real Madrid) en recordaankoop João Félix (voor 126 miljoen overgenomen van Benfica) voor andere posities aangetrokken, terwijl de huur van Álvaro Morata (Chelsea) voor 56 miljoen wordt omgezet in een permanente transfer.