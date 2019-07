‘Ik begrijp dat mijn transfer naar Ajax misschien als een verrassing kwam’

Quincy Promes maakte vier jaar lang indruk in dienst van Spartak Moskou en de aanvaller kreeg vorig jaar zijn gedroomde transfer naar een Europese topcompetitie toen Sevilla op de stoep stond. Na een jaar in LaLiga besloot de Oranje-international echter in te gaan op de avances van Ajax en inmiddels is hij weer terug bij de club waar hij een deel van zijn opleiding genoot. Promes wil zijn rentree in Amsterdam zelf niet verrassend noemen, al snapt hij wel dat niet iedereen dat zo ervaart.

“Ik begrijp ook wel dat het voor de buitenwereld misschien verrassend was. Als je ziet dat ik Erik ten Hag al kende en Ajax in de stad speelt waar ik vandaan kom is het echter niet meer dan logisch dat ik voor Ajax heb gekozen, want ik had ook andere opties”, vertelt hij in gesprek met de NOS. Promes speelde eerder zes jaar in de jeugd van de landskampioen, maar slaagde er destijds niet in om de hoofdmacht te bereiken: “Eerlijk gezegd dacht ik dat ik er al was, ik wist toen nog niet goed wat ik er allemaal voor moest doen om de top te bereiken. Ik had een reality check nodig en zodoende sta ik nu weer hier.”

Promes moet met een glimlach toegeven dat hij destijds inderdaad dacht al het ‘mannetje’ te zijn toen hij het eenmaal tot de jeugd van Ajax had geschopt: “Ik moest mezelf echter nog op heel veel vlakken ontwikkelen. Zelf dacht ik dat ik er al was, maar er kon nog veel verbeterd worden. Dat ik weggestuurd werd kwam daarom als een keiharde klap en ik ben daarna keihard gaan werken om de top te bereiken.”

Met zijn terugkeer gaat er alsnog een wens in vervulling en Promes kijkt uit naar het aankomende seizoen. De 37-voudig international van het Nederlands elftal volgde de prestaties van Ajax in het afgelopen voetbaljaar, toen de dubbel werd gewonnen en de halve finale pas het eindstation was in de Champions League, op de voet: “Nu ik hier ben zie ik wel echt hoe dat komt: de jongens zijn supergretig en er hangt een goede sfeer die wordt gecombineerd met hard werken. Ik voel ook dat ze heel blij zijn met mijn komst. Ik ben goed ontvangen en ik ben erop gebrand om dat terug te betalen.”