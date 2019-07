‘Ajax blijft behoedzaam en ziet alternatief Edson Álvarez in Duitsland’

Ajax is druk bezig om Edson Álvarez definitief binnen te hengelen. Naar verluidt zullen de Amsterdammers circa vijftien miljoen euro betalen aan Club América om de verdediger over te nemen. Mocht Ajax er toch niet in slagen om Álvarez te strikken, dan kijkt de club naar Jorge Meré van 1. FC Köln, zo meldt Marca.

Ajax heeft afscheid genomen van Matthijs de Ligt en de 21-jarige Álvarez lijkt de opvolger te gaan worden van de voormalig aanvoerder. Volgens onder meer De Telegraaf is een transfer bijna in kannen en kruiken. Nu De Ligt definitief van de hand is gedaan, lijkt een transfer van de Mexicaans international naar Amsterdam snel beklonken te worden.

Mocht Ajax er toch niet in slagen om Álvarez in te lijven, dan gaat men volgens Marca winkelen in Duitsland. Meré zou het alternatief zijn voor Álvarez, die ook in de belangstelling staat van diverse Engelse clubs. Meré speelt sinds twee jaar in Keulen, nadat 1. FC Köln zeven miljoen euro had betaald aan Sporting Gijon in ruil voor de centrale verdediger.

De Spaans jeugdinternational had in zijn contract naar verluidt een afkoopsom van dertig miljoen euro, maar sinds 30 juni is deze clausule komen te vervallen. 1. FC Köln kan zodoende zelf bepalen voor hoeveel geld de 22-jarige stopper vertrekt. Meré, die nog tot medio 2023 vastligt, heeft tot op heden 54 wedstrijden voor de Duitse club achter de rug.