Fortuna versterkt zich met voormalig jeugdinternational van België en Ghana

Jacky Donkor vervolgt zijn carrière bij Fortuna Sittard. De Limburgse club meldt via de officiële kanalen dat de twintigjarige vleugelaanvaller met succes een proefperiode heeft afgewerkt. Donkor heeft bij Fortuna zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, met een optie voor een derde seizoen.

De Belgisch-Ghanese aanvaller trainde vanaf het begin van de voorbereiding al mee bij Fortuna en maakte in die periode indruk. Uiteindelijk heeft Donkor een contract weten af te dwingen, waardoor hij het Belgische KSC Lokeren verruilt voor de nummer vijftien van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Donkor, die jeugdinterlands voor zowel België als Ghana speelde, was sinds de zomer van 2016 actief bij Lokeren, waar hij uiteindelijk geen speelminuten in de hoofdmacht maakte.

Donkor speelde eerder in de jeugdopleiding van Anderlecht en West Bromwich Albion, alvorens hij zich bij Lokeren aansloot. “Ik vind dit een hele mooie groep om mee te werken en ik ben trots dat de club in mij gelooft. Ik ga keihard werken om deze club en de supporters trots te maken”, laat de aanvaller op de website van zijn nieuwe werkgever weten. Sjoerd Ars, technisch manager in Sittard, toont zich content met het aantrekken van Donkor.

“Wij hebben Jacky een geruime tijd kunnen bestuderen en zijn overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten. We zijn dan ook zeer tevreden dat we hem nu definitief aan de selectie hebben toegevoegd”, aldus Ars. Donkor is na Patrik Raitanen, Adnan Ugur, Rasmus Karjalainen, Felix Passlack, Àlex Carbonell Vallés, Grégoire Amiot en Vitalie Damascan de achtste zomerse aanwinst voor Fortuna.