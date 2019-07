Verheydt verlaat Go Ahead en blijft actief in Nederland: ‘De cirkel is rond’

Almere City FC heeft zich versterkt met Thomas Verheydt. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt donderdag dat de spits is overgenomen van Go Ahead Eagles en voor twee jaar heeft getekend in Flevoland. De 27-jarige Verheydt kwam afgelopen seizoen tot 35 optredens in de hoofdmacht van Go Ahead.

Verheydt, eerder actief in de jeugd van Feyenoord en ADO Den Haag, maakte in 2015 zijn debuut in het betaald voetbal bij MVV Maastricht. Na een sterk tweede seizoen werd hij opgepikt door het Engelse Crawley Town. Afgelopen seizoen keerde Verheydt terug op de Nederlandse velden en reikte hij met Go Ahead tot de finale van de play-offs om promotie.

De aanvaller kijkt uit naar het nieuwe hoofdstuk in zijn loopbaan, zo geeft hij aan op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb al eerder gesprekken gehad met Almere City FC. Voor mij voelt het nu als het juiste moment in mijn loopbaan om deze overstap te maken. De ambitie van de club is overduidelijk; alles klopt voor mijn gevoel en voor mij is daarmee de cirkel rond."

Algemeen directeur John Bes reageert eveneens verheugd met de deal. "Met Thomas halen we de zo gewenste aanvallende versterking binnen. Hij heeft in de afgelopen seizoenen bewezen niet alleen een erkend doelpuntenmaker te zijn, maar tevens een ideaal aanspeelpunt. Met de komst van Thomas onderstreept Almere City FC haar ambities."