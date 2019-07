Verbijsterde Van der Gijp begrijpt er niets van: ‘Kan niet, dat is onmogelijk’

René van der Gijp vindt niet dat PSV al te diep in de buidel moet tasten voor Steven Berghuis. De club uit Eindhoven heeft zich officieel gemeld bij Feyenoord om te informeren naar de 27-jarige aanvaller. Bedragen van rond de twintig miljoen euro doen momenteel de ronde, maar dat vindt Van der Gijp veel te ver gaan.

“Je gaat toch geen twintig miljoen voor Berghuis betalen?! Nee, kom op, niet doen, dan moet je lekker verder kijken”, zegt de analyticus bij Veronica. De oud-voetballer benadrukt dat Berghuis wel gewoon 'een goede speler' is voor clubs als Feyenoord, PSV, Borussia Mönchengladbach en Schalke 04. "Voor de subtop is het gewoon een goede speler."

Van der Gijp vindt het onbegrijpelijk dat Berghuis tegenwoordig als nummer tien wordt gezien. "Hij mocht aan de rechterkant doen en laten wat hij wilde. Dat soort types worden gewoon aan de zijkant geposteerd, omdat ze te veel risico in hun spel leggen. In het midden? Moet je niet willen. Als iemand op die rechterkant bij bijna dertig goals betrokken is, waarom zou je hem dan daar weghalen?"

Van der Gijp wijst in zijn betoog naar de veelzijdigheid van Edson Álvarez, die op weg is naar Ajax. "Ik lees nu ook dat Ajax een voorstopper heeft gekocht die als libero, voorstopper, linksback, rechtsback en verdedigende middenvelder kan spelen. Dus dat is waarschijnlijk de beste van de wereld die ze gekocht hebben", is de analist cynisch. "Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat geldt voor Berghuis ook."