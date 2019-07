Sparta haalt Israëlisch international: ‘Een goede en ervaren doelman’

Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Ariel Harush, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 31-jarige doelman komt over van het Israëlische Hapoel Beër Sheva, waar hij nog een contract had tot medio 2021. Harush zet op Het Kasteel zijn handtekening onder een eenjarige verbintenis en moet met Tim Coremans gaan concurreren om de plek onder de lat.

“We waren op zoek naar een extra keeper, die de concurrentiestrijd aan kan gaan met Tim Coremans. Met het vastleggen van Ariel halen we een goede en ervaren doelman binnen, die al enkele jaren de eerste keus is bij zijn nationale ploeg. We wilden hem graag aan de selectie toevoegen en zijn blij dat hij bij hier tekent”, zegt technisch directeur Henk van Stee op de website van Sparta. In eerste instantie hadden de Rotterdammers Kostas Lamprou in het vizier, maar hij verkoos Vitesse boven de promovendus.

Daardoor kwam Sparta uit bij Harush, die afgelopen seizoen 22 wedstrijden speelde namens Hapoel Beër Sheva. De negentienvoudig Israëlisch international kwam gedurende zijn carrière eerder uit voor het Cypriotische Anorthosis Famagusta, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Netanya en Beitar Jeruzalem. Na Denzel James, Bryan Smeets, Jurgen Mattheij, Dante Rigo en Khalid Karami is Harush de zesde zomerse aanwinst van Sparta, dat Laros Duarte tevens definitief overnam van PSV.