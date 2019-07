Daniele De Rossi stelt pensioen uit en wordt herenigd met goede bekende

Daniele De Rossi gaat zijn loopbaan vervolgen bij Boca Juniors. De Argentijnse club maakt via de sociale kanalen de eerste beelden van de middenvelder bij de club openbaar. De Rossi was op zoek naar een nieuwe werkgever na zijn vertrek bij AS Roma. De Italiaan was zijn gehele carrière actief bij i Giallorossi en liet de club na afgelopen seizoen achter zich.

De 35-jarige middenvelder werd na zijn vertrek bij de Romeinen in verband gebracht met verschillende clubs. Onder meer Fiorentina, AC Milan, Zenit Sint-Petersburg en diverse clubs uit de Verenigde Staten zouden hebben geaasd op de Roma-icoon. Ook zou een definitief pensioen een optie zijn geweest voor De Rossi, die zijn loopbaan nu echter vervolgt in Argentinië.

¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

De Rossi wordt bij Boca Juniors herenigd met voormalig teamgenoot Nicolás Burdisso, die als technisch directeur werkzaam is bij de Argentijnse topclub. De 117-voudig international van Italië speelde van 2002 tot 2019 voor Roma en kwam uiteindelijk tot 616 wedstrijden voor de club. In deze duels wist de verdedigende middenvelder 63 doelpunten en 54 assists te produceren.

“¡Ya está en La Boca!”, meldt Boca Juniors via de sociale kanalen, oftewel Hij is bij Boca. Er valt een glimp van een blauw tenue te zien. Op sociale media zijn al foto's van de Italiaan in de catacomben van La Bombonera opgedoken. In de ochtend liep de topclub uit Buenos Aires al vooruit op de zaken en maakte men bekend dat de middenvelder in Argentinië was gearriveerd. Zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond, zal de club de transfer definitief bekendmaken.