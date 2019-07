Miquel Nelom meldt zich bij Eredivisionist en probeert contract af te dwingen

Miquel Nelom is momenteel actief bij Vitesse. De clubloze verdediger, eerder actief bij onder meer Feyenoord en Sparta Rotterdam, mag proberen een contract af te dwingen in Arnhem, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. De 28-jarige back is transfervrij op te pikken, aangezien zijn avontuur bij Hibernian FC mislukte.

Nelom was jarenlang actief in Rotterdam, waar hij voor Excelsior, Sparta en Feyenoord uitkwam. In de zomer van 2018 vertrok hij transfervrij bij Feyenoord en sloot zich even later aan bij Hibernian FC. Nelom kon echter niet imponeren bij de Schotse club en kwam uiteindelijk tot slechts drie wedstrijden, met een totaal van 161 speelminuten.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal zit na zijn vertrek bij Hibernian FC zonder club. Vitesse gaat mogelijk samenwerken met de vleugelverdediger, maar dan moet Nelom wel een goede indruk achterlaten op trainer Leonid Slutsky en de technische staf. Volgens de Gelderlander is er achterin bij Vitesse nog een vacature en mogelijk zal Nelom zijn kans grijpen door een contract af te dwingen.