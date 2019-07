Marc Overmars gaat deadlines stellen: ‘Daar word je een beetje moe van’

Ajax gaat afspraken maken met spelers over een deadline waarop duidelijkheid moet zijn over hun toekomst. Directeur voetbalzaken Marc Overmars weet als geen ander dat het zeer lastig is om een bepaald beleid te maken zonder te weten wat de toekomst gaat brengen. De oud-voetballer wil derhalve duidelijkheid creëren. “Voor een bepaalde datum wil ik een afspraak hebben. Anders kunnen we niet meer gaan meewerken.”

“Als je dat als club niet doet, zit je niet in de bestuurdersstoel, maar op de zesde rij”, stelt Overmars donderdag in De Telegraaf. De naderende transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus is daar een goed voorbeeld van. “Ik ben blij dat het bijna afgerond is, want het heeft gewoon veel te lang geduurd. Het bleef maar elke dag doorgaan in de media. Daar word je een beetje moe van.”

Overmars is te spreken over ‘de marktconforme transfersom’ voor De Ligt: een gegarandeerd bedrag van 75 miljoen euro. “Ik denk dat de prijs van Matthijs in de huidige markt, als je ziet wat voor andere spelers wordt betaald, nog iets hoger had kunnen uitkomen, dan we uiteindelijk hebben gevraagd. Maar daar gaat het niet om. Matthijs is vorig jaar zo belangrijk geweest als aanvoerder. En dat op zijn leeftijd. Daar krijg je gewoon kippenvel van.”

De directeur voetbalzaken denkt vooralsnog dat de deals van Frenkie de Jong en De Ligt, die samen minimaal 150 miljoen euro opleveren, exceptionele transfers zijn en dat de fans van Ajax niet elke zomer dergelijke transfers hoeven te verwachten. “Een Frenkie of Matthijs wordt natuurlijk niet elke vijf jaar gevonden of geboren. Maar tot op heden is de voetbalmarkt in de wereld niet minder geworden. Er kunnen in de huidige selectie ook andere spelers zitten die een bijzondere transfer gaan maken, maar ik denk niet dat het vanzelfsprekend wordt dat dit soort bedragen gehaald gaan worden.”