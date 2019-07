Luuk de Jong opent rekening bij Sevilla met prachtige goal na ‘sombrero’

Luuk de Jong heeft zijn eerste doelpunt voor Sevilla gemaakt. De aanvaller had met een heerlijke openingstreffer een productief aandeel in de overwinning van het team van Julen Lopetegui op FC Dallas: 1-3. Het was voor de van PSV overgekomen aanvaller zijn tweede officieuze duel voor de Zuid-Spanjaarden.

De Jong stond zaterdagavond in het oefenduel met Reading maar 32 minuten op het veld. Hij was niet okselfris aan de wedstrijd begonnen en de afspraak was dan ook dat hij slechts een half uur zou meedoen. De Nederlander kon zich in het Toyota Stadium Frisco echter wél onderscheiden, net als de meest recente aankoop Óliver Torres.

Aan de treffer van De Jong ging een sombrero vooraf: hij wipte de bal met rechts over zijn tegenstander heen en schoot vervolgens met links verwoestend raak. Het leer eindigde in de verste bovenhoek: 0-1. Santiago Mosquera tekende voor de ruststand van 1-1, na balverlies van Ever Banega. Tomas Vaclik kon de inzet niet keren.

Lopetegui koos na rust voor een compleet ander elftal. Een heerlijke vrije trap van Joan Jordán en een treffer van Nolito bepaalden de eindstand in Dallas: 1-3. Sevilla speelde daarna nog ‘een derde helft’ tegen het jeugdelftal van FC Dallas, met wederom elf andere namen. Met Maximilian Wöber in de elf werd met 1-2 gewonnen. De volgende oefenwedstrijd van Sevilla is in de nacht van zondag op maandag, tegen Champions League-houder Liverpool.