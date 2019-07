Recordzege Atlanta onder Frank de Boer na bizar moment in zesde minuut

Atlanta United heeft eindelijk weer een overwinning kunnen boeken. Na drie wedstrijden op rij zonder ook maar een zege, inclusief een 5-1 nederlaag bij Chicago Fire, zegevierde de regerend landskampioen van de Verenigde Staten met 5-0 over Houston Dynamo. Dat betekende de grootste zege van de club onder hoede van de Nederlander, die zondag het DC United van Wayne Rooney treft.

De Boer kon door blessureleed en schorsingen niet over zijn sterkste elf beschikken en koos ervoor om Gonzalo Martinez rust te geven. Een apart moment in de zesde minuut was van grote invloed op het verloop van het duel. Na een vermeende overtreding trapte Alberth Elis de bal richting de grensrechter en trok arbiter Christopher Penso een gele kaart. Elis was boos en kreeg meteen ook een tweede gele kaart voor zijn agressieve gedrag richting Penso.

Atlanta profiteerde optimaal van de ondertalsituatie bij Houston Dynamo. Na voorbereidend werk van Emerson Hyndman en Julian Gressel maakte Darlington Nagbe zijn eerste treffer als speler van Atlanta: 1-0. Nog geen twee minuten later stond het al 2-0. Na een goede combinatie tussen Hyndman en Dion Pereira kopte Brandon Vázquez op aangeven van laatstgenoemde de tweede treffer tegen de touwen.

Het restant van de treffers viel na de onderbreking. Josef Martinez nam twee treffers voor zijn rekening: 3-0 en 4-0. Gressel, die aan de rechterkant een van de smaakmakers was, nam met een krachtige inzet de eindstand voor zijn rekening. Door de zege komt Atlanta United op drie punten van de koploper van de Eastern Conference: 33 om 36 punten. Philadelphia Union heeft echter een duel meer gespeeld: 22 om 21 duels. New York City FC staat zevende, met 29 punten uit 18 duels, en heeft het beste vooruitzicht.