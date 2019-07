Van Bommel bagatelliseert nederlaag PSV: ‘Uitslag maakt me niet veel uit’

PSV beleefde woensdag een slechte generale repetitie in aanloop naar het tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren verloren in eigen huis met 0-2 de oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Mark van Bommel wil, zes dagen voor het eerste duel met de Zwitsers, niet te zwaar tillen aan de oefennederlaag.

"De uitslag maakt me niet veel uit, het gaat mij om de ontwikkeling van het team en de ontwikkeling van de spelers", werd Van Bommel door NUSport geciteerd. In de optiek van de oefenmeester ontstonden de tegentreffers ‘door details’. “Dat zijn dingen die te voorkomen zijn, het zou erger zijn als we helemaal ondersteboven waren gespeeld", bleef Van Bommel positief.

"Dat het niet helemaal perfect is, dat is logisch. Van een aantal spelers is het de eerste keer dat ze in dit stadion spelen. Voor een aantal andere jongens was dit de eerste oefenwedstrijd waarin ze negentig minuten speelden. Daardoor was het een lastige voorbereiding, maar ik heb in de tweede helft goede dingen gezien. We creëerden een aantal kansen en hebben weinig weggegeven.”

PSV heeft in de voorbereiding op komend seizoen nog maar een keer gewonnen: een 3-0 zege op Aris Saloniki. De Eindhovenaren speelden met 0-0 gelijk tegen FC Sion en verloren met 2-3 van OGC Nice. Van Bommel heeft hoe dan ook het gevoel dat zijn ploeg klaar is voor de confrontaties met FC Basel. "Natuurlijk zijn we dat. Dat moeten we ook zijn."