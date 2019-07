Zoveelste fout van doelman Tunesië beslist troostfinale Afrika Cup

Nigeria is er woensdagavond in geslaagd om derde te worden op de Afrika Cup ten koste van Tunesië. De ploeg van bondscoach Gernot Rohr wist bliksemsnel op voorsprong te komen via Odion Ighalo en hoefde daarna geen doelpunt meer te incasseren: 0-1. De finale van het eindtoernooi tussen Senegal en Algerije vindt vrijdagavond om 21.00 uur plaats in het Cairo Stadium.

Zowel Nigeria als Tunesië was dicht bij de eindstrijd van de Afrika Cup, maar in de halve finales bleken respectievelijk Algerije en Senegal met 2-1 en 1-0 te sterk. De ploegen moesten zich daarom tevredenstellen met het spelen van de troostfinale, die uiteindelijk een prooi werd voor Nigeria. Een vroege treffer van Ighalo bleek voldoende voor the Super Eagles.

Na enkele minuten spelen brak aan de linkerkant Jamilu Collins door. De verdediger had alle ruimte om een voorzet te produceren, maar de bal was onzuiver. Het speeltuig leek makkelijk weg te werken, maar doelman Moez Ben Cherifia greep weifelend in. De bal kwam vervolgens via verdediger Yassine Meriah voor de voeten van Ighalo. De aanvaller van Shanghai Shenhua opende vervolgens de score: 0-1.

Na de snelle achterstand kreeg Tunesië steeds meer grip op de wedstrijd, maar kansen bleven schaars. Beide doelman hoefden bijzonder weinig in actie te komen, waardoor het publiek ook nauwelijks werd vermaakt. Nigeria hield stand en is dus derde geworden op de Afrika Cup, terwijl Tunesië wederom door weifelend optreden van de doelman een fikse klap incasseert. Vrijwel in elke wedstrijd op de Afrika Cup maakte de keeper van Tunesië een fout en ook in de troostfinale bleek dit grote gevolgen te hebben.