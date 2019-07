Josep Guardiola lyrisch over tweetal: ‘Ze noemen hem de nieuwe Busquets’

Josep Guardiola is blij met de aanwezigheid van Rodri bij Manchester City. De 23-jarige middenvelder sloot zich deze zomer aan bij de topclub, nadat men zeventig miljoen euro had betaald aan Atlético Madrid. Guardiola vond dat de Spanjaard woensdag goed voor de dag kwam in het met 4-1 gewonnen oefenduel met West Ham United.

“Hij is een jonge en ook typische verdedigende middenvelder die snel denkt. Ik hoop dat hij hier nog een lange tijd blijft”, wordt de manager van City geciteerd door onder meer Goal. “Hij is lang, wat voor een 'kleine' ploeg als City goed uitkomt. Hij is ook geweldig bij standaardsituaties, maar daar hebben we hem niet voor gekocht.”

“Sinds mijn komst hier proberen we altijd al spelers van 21, 22, 23 jaar te halen. Rodri is nu al Spaans international. Daar noemen ze hem al de nieuwe Sergio Busquets. Ik vind hem echt een goede speler”, aldus Guardiola, die ook ingaat op de transferperikelen inzake Leroy Sané. De aanvaller wordt hevig gelinkt aan Bayern München, maar de manager zit niet te wachten op een vertrek van de Duitser.

“We kennen zijn potentieel en weten welk niveau hij kan aantikken. Hij heeft speciale kwaliteiten die lastig te vinden zijn in de wereld. Maar tegelijkertijd heb ik al tien keer aan de club verteld dat ik wil dat mensen gelukkig zijn bij de club. Als ze dat niet zijn, gaan ze. Maar ons verlangen om hem hier bij de club te hebben, is bij ons zeker aanwezig”, besluit Guardiola.