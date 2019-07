Panathinaikos droogt Feyenoord af op verjaardag Jaap Stam

Feyenoord heeft woensdagavond een ruime nederlaag geleden. Het team van de vandaag jarige Jaap Stam verloor in Rotterdam-Zuid met 0-3 van Panathinaikos. Het was het eerste oefenduel in De Kuip na de eerdere oefenwedstrijden tegen SDC Putten, FC Dordrecht, SV Darmstadt 98 en Red Bull Salzburg en zodoende het officieuze thuisdebuut van Stam voor de Rotterdammers.

Feyenoord keek na de eerste helft reeds tegen de dubbele achterstand aan in De Kuip. De Grieken waren erg effectief door de twee grootste mogelijkheden in de eerste 45 minuten te benutten. Federico Macheda stond na zeven minuten op de goede plaats toen een bal laag voor werd gegeven, waarna Kenneth Vermeer de bal uit zijn doel kon rapen.

Het team van Stam kwam ruim een kwartier later op 0-2. Steven Berghuis speelde de bal te kort terug op Tyrell Malacia, waarna Panathinaikos snel uitbrak. Vermeer stopte de eerste inzet, maar was kansloos bij de kopbal uit de rebound van Giannis Bouzoukis. Feyenoord slaagde er op zijn beurt niet om de kansen in een doelpunt om te zetten.

Luttele minuten na de 0-1 belandde een kopbal van Eric Botteghin op het lichaam van Sokratis Dioudis, die daarvoor al een inzet van Jens Toornstra had gestopt. Eén minuut na de 0-2 eindigde een inzet van Steven Berghuis op de lat. Pogingen van Dylan Vente en Emil Hansson resulteerden evenmin in een doelpunt voor de pauze.

Panathinaikos wisselt na rust flink door, terwijl Stam in eerste instantie geen wijzigingen doorvoerde aan het begin van de tweede helft. Met wederom een kopbal van Botteghin en een goede kans voor Berghuis waren de intenties van Feyenoord na rust duidelijk. Stam opteerde na een uur spelen voor de aftocht van Liam Kelly en Hansson, ten faveure van Wouter Burger en Marouan Azarkan.

Feyenoord kreeg twintig minuten voor tijd de 0-3 om de oren. Orkun Kökcü ging neer in het strafschopgebied van Panathinaikos, maar kreeg geen strafschop. De bezoekers waren er vervolgens snel uit en de vrijstaande Nikos Vergos tikte de eindstand van 0-3 binnen. Denzel Hall en Crysencio Summerville kwamen in de slotfase nog binnen de lijnen, als vervangers van Jeremiah St. Juste en Kökcü.