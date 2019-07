PSV gaat bij rentree Lozano onderuit in aanloop naar cruciale CL-duels

PSV heeft woensdagavond in eigen huis een nederlaag geleden tegen VfL Wolfsburg. De Eindhovenaren kwamen tijdens het oefenduel met de Duitsers al vroeg op achterstand en konden in het restant van de wedstrijd het tij niet meer keren: 0-2. Toni Lato maakte zijn debuut bij PSV, terwijl Hirving Lozano voor het eerst sinds 25 april weer minuten maakte voor de club uit Eindhoven.

PSV keek na vijf minuten spelen reeds op een achterstand aan. Maximilian Arnold mocht vanaf een behoorlijke afstand aanleggen voor een vrije trap, maar kon doelman Jeroen Zoet alsnog verrassen en passeren: 1-0. De Eindhovenaren maakten in het eerste kwartier een nerveuze indruk en konden weinig mogelijkheden creëren, maar in de loop van de wedstrijd werd de thuisploeg sterker.

Donyell Malen en Sam Lammers beleefden gevaarlijke momenten voor het vijandelijke doel, maar PSV kon het net niet vinden. Wolfsburg kon vlak voor de rust de voorsprong uitbreiden via Willian, die gemakkelijk van zijn directe tegenstander wegliep en binnen kon koppen: 0-2. In de tweede helft werd PSV via Steven Bergwijn steeds gevaarlijker, maar Wolfsburg hield stand.

In de tweede helft bracht Van Bommel onder anderen Érick Gutiérrez en Hirving Lozano binnen de lijnen. Het Mexicaanse duo kon echter niet voorkomen dat PSV een thuisnederlaag moest incasseren. Volgende week wacht de eerste belangrijke test voor de formatie van Van Bommel. Dinsdag ontvangt de club namelijk FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.