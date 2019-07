Atlético Madrid is overtuigd en betaalt Tottenham Hotspur miljoenen

Kieran Trippier gaat voetballen voor Atlético Madrid. De Spaanse topclub meldt via de officiële kanalen dat men de rechtsback overneemt van Tottenham Hotspur. De Engelsman komt voor naar verluidt minimaal 22 miljoen euro over, een bedrag dat nog kan oplopen middels bonussen. Trippier heeft voor drie jaar getekend bij los Colchoneros.

Met de transfer komt er een einde van een dienstverband van vier jaar voor Trippier bij Tottenham. De Londenaren namen de back medio 2015 voor circa vijf miljoen euro over van Burnley. Sindsdien kwam de vleugelverdediger tot 114 wedstrijden voor the Spurs, met 2 goals en 24 assists als resultaat. Trippier lag nog tot de zomer van 2022 vast bij Tottenham.

De transfer van Trippier naar de Spaanse grootmacht is geen verrassing, aangezien diverse media al hadden gemeld dat de zestienvoudig international de medische keuring met succes had doorstaan. Trippier is zeker niet de eerste aankoop van Atlético deze zomer. Eerder verwelkomde de club al João Félix, Marcos Llorente, Felipe, Renan Lodi, Ivan Saponjic, Héctor Herrera en Nicolás Ibáñez.

De verwachting is dat Tottenham in de komende weken van nog meer spelers afscheid zal nemen. De Engelsman reisde niet mee met Tottenham op tour naar Azië, net als Danny Rose, Georges-Kevin Nkoudou en Vincent Janssen. Het genoemde trio krijgt ook de ruimte om een transfer te realiseren. Janssen wordt aan diverse clubs gelinkt, waaronder het Mexicaanse Monterrey.