Radja Nainggolan kan verrassende transfer maken

De transfer van Adama Soumaoro naar AS Monaco dreigt in het water te vallen, daar er onenigheid is ontstaan over de financiële kant van de transfer. Lille wil dertien miljoen euro ontvangen voor de aanvoerder, die ondanks het goed doorkomen van de medische keuring in de wachtkamer moet plaatsnemen. (Diverse Franse media)