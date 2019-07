Gok van FC Utrecht wordt recordaankoop van 50 miljoen: ‘Dat betekent veel’

Dries Mertens was met een transfersom van 8,5 miljoen euro zeven jaar lang de meest lucratieve uitgaande transfer van FC Utrecht, maar de destijds door PSV aangetrokken Belg moet sinds woensdag een speler voor zich dulden op de lijst met duurst verkochte spelers van de Domstedelingen. Sébastien Haller leverde met zijn overstap naar Eintracht Frankfurt twee jaar geleden al zeven miljoen op en in die deal werd bovendien een stevig doorverkooppercentage opgenomen. Door zijn megatransfer van Eintracht naar West Ham United voor naar verluidt vijftig miljoen komt er voor FC Utrecht deze zomer echter nog eens vier tot zes miljoen extra binnen, waardoor de oorspronkelijk voor 750.000 euro aangetrokken Haller zijn voormalige club na al zijn doelpunten nog een keer heeft laten juichen.

Door Robin Bruggeman

Haller kwam vierenhalf jaar geleden eigenlijk bij toeval in Utrecht terecht. Didier Martel, oud-spits van onder meer Paris Saint-Germain, FC Utrecht en Vitesse en tegenwoordig scout voor de Domstedelingen, zat toentertijd tijdens een wedstrijd van AJ Auxerre voor een verdediger op de tribune en raakte daar aan de praat met Haller. De aanvaller was na zijn debuut op achttienjarige leeftijd in een dip terechtgekomen en FC Utrecht besloot uiteindelijk de gok te wagen door Haller, in 57 wedstrijden namens AJA goed voor 8 doelpunten, op huurbasis binnen te halen. Met elf goals in zijn eerste zeventien wedstrijden in de Eredivisie bleek zijn komst echter meteen een schot in de roos en FC Utrecht hoefde er dan ook niet lang over na te denken om de spits in de zomer van 2015 permanent in te lijven.

Na nog eens dertig doelpunten in de daaropvolgende twee Eredivisie-seizoenen stond Eintracht vervolgens halverwege 2017 met een zak geld op de stoep. Haller werd voor zeven miljoen euro de tot dan toe duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van die Adler en zijn transfersom bracht ook flinke verwachtingen met zich mee. De Fransman leek met zes goals in zijn eerste vier maanden in de Bundesliga vervolgens hard op weg om hieraan te voldoen, maar in de tweede helft van het seizoen kwamen hier slechts drie doelpunten bij en werd hij wat voorbijgestreefd door de vier jaar jongere Luka Jovic.

Haller maakte uiteindelijk 51 doelpunten namens FC Utrecht.

Driemanschap

Haller zat in de zomer van het afgelopen jaar echter niet bij de pakken neer en bleef Eintracht ondanks geruchten over een vertrek trouw. De aanvaller werkte in de voorbereiding op het vorige seizoen hard aan zijn zwakke punten en dat betaalde zich uit met een plekje in het gevreesde offensieve driemanschap van trainer Adi Hütter. Samen met Jovic en Ante Rebic vormde Haller een aanval die de Bundesliga aan flarden schoot en het bovendien tot de halve finales van de Europa League wist te schoppen, waarin de uiteindelijke winnaar Chelsea nipt te sterk bleek. Haller bleek door zijn kracht, lengte en technische kwaliteiten naadloos in de tactiek van Hütter, de opvolger van de naar Bayern München vertrokken Niko Kovac, te passen en verspreid over alle competities maakte hij twintig doelpunten.

Minstens net zo belangrijk waren echter zijn meevoetballende kwaliteiten en de manier waarop hij zijn ploeggenoten beter liet functioneren. Haller trad in de opstelling van Hütter meestal naast Jovic aan in de punt van de aanval, terwijl Rebic als een nummer 10 om het duo heen speelde. De Fransman bleek niet alleen het perfecte aanspeelpunt, geen enkele Bundesliga-aanvaller won afgelopen seizoen meer lucht- of persoonlijke duels, maar hij had ook het overzicht om zijn ploeggenoten in stelling te brengen. Haller leverde maar liefst negen assists, het hoogste aantal van alle spitsen in de Duitse hoogste afdeling, waarvan er alleen al vijf door Jovic tot doelpunt werden gepromoveerd.

Met het vertrek van Haller en Jovic is de succesvolle aanval van Eintracht nu compleet ontmanteld.

Omgerekend was Haller afgelopen seizoen elke 92 minuten betrokken bij een doelpunt en richting het einde van het seizoen bleek hoe afhankelijk Eintracht was geworden van het spel van de aanvaller. In de laatste zeven competitiewedstrijden verzamelde de ploeg slechts vier punten bij elkaar en van die zeven duels ontbrak Haller er in vijf vanwege een blessure. SGE greep zodoende naast Champions League-voetbal en zal via de voorrondes van de Europa League nieuwe deelname aan het tweede Europese bekertoernooi veilig moeten zien te stellen voor aankomend seizoen. Eintracht moet dit echter wel voor elkaar proberen te krijgen zonder zijn gevreesde aanval van vorig jaar: na de overstap van Jovic naar Real Madrid voor zestig miljoen incasseert men nu immers ook vijftig miljoen van West Ham voor Haller.

Ambitieus West Ham United

Met de voormalig international van Jong Frankrijk hopen the Hammers eindelijk hun gewenste topspits in huis te hebben gehaald. Bekende namen als Andy Carroll en Javier 'Chicharito' Hernández slaagden er in de afgelopen jaren niet in om aan de verwachtingen te voldoen en door het vertrek van Marko Arnautovic naar China waren aanvallende versterkingen een must voor de ambitieuze Oost-Londenaren. De ploeg van manager Manuel Pellegrini eindigde vorig seizoen nog op vijf punten achter Wolverhamtpon Wanderers, dat in de aankomende voetbaljaargang de Europa League ingaat, en West Ham hoopt op de korte termijn zelf ook Europees voetbal af te kunnen dwingen. Het vizier was in eerste instantie nog wel gericht op Maxi Gómez, maar hij gaf uiteindelijk de voorkeur aan Champions League-voetbal met Valencia.

Haller kwam daarna al snel in beeld en hoewel de spits in eerste instantie volgens berichten uit Duitsland geen trek had in een avontuur in het London Stadium, werd zijn transfer uiteindelijk toch vlot afgewikkeld. De aanwinst wordt door zijn nieuwe werkgever gezien als het ontbrekende puzzelstukje en West Ham gaat ervan uit dat de spits eenzelfde rol kan gaan spelen als hij vorig seizoen bij Eintracht deed. Met spelers als Felipe Anderson, met een transfersom van 38 miljoen zijn voorganger als recordaankoop, Pablo Fornals, eerder deze zomer al voor 28 miljoen opgepikt bij Villarreal, Jack Wilshere, Andrii Yarmolenko en de weer van een zware knieblessure herstelde Manuel Lanzini om zich heen zou Haller genoeg aanvoer moeten hebben om ook in de Premier League zijn doelpunten mee te pikken. Pellegrini rekent er daarnaast op dat de nieuwkomer zijn collega’s ook in stelling gaat brengen en West Ham hoopt zich aankomend seizoen zelfs stiekem in de strijd om de bovenste zes plekken te kunnen mengen.

Voor Haller betekent zijn overstap bovendien dat hij eindelijk aan de slag kan op de Engelse velden. Scouts uit de Premier League hadden hem in de tijd dat hij bij FC Utrecht speelde al in de smiezen, maar besloten na het floppen van de uit de Eredivisie afkomstige Jozy Altidore en Vincent Janssen toch verder te kijken. Dat West Ham hem nu echter tot recordaankoop bombardeert is voor Haller een teken van vertrouwen “Dat betekent enorm veel voor mij. Het bewijst dat de club me echt graag wil hebben. Ik voelde het verlangen om mij aan te trekken en ik ben enorm blij dat ik hier mag tekenen”, was woensdagmiddag zijn eerste reactie. “Het is een ambitieuze club, een mooie club in een mooie stad met fanatieke supporters. Ik kan garanderen dat ik honderd procent zal gaan geven, omdat de club mij dit vertrouwen heeft gegeven. Ik weet dat dit een grote transfer is en dat de verwachtingen hoog zullen zijn. Ik wil de mensen gewoon trots maken.”