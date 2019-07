Algemeen Dagblad: PSV meldt zich voor het eerst officieel bij Feyenoord

PSV heeft zich voor het eerst officieel gemeld bij Feyenoord voor Steven Berghuis, zo bericht het Algemeen Dagblad woensdag. De Eindhovenaren zien in de spelmaker van Feyenoord een interessante aanwinst, maar de eerste poging om een transfer van de grond te krijgen heeft niet het gewenste effect gesorteerd. 'Steven Berghuis is niet te koop', zou de door Feyenoord aan PSV afgegeven boodschap zijn.

PSV komt wellicht met een vernieuwd bod op Berghuis op de proppen, al is het volgens het Algemeen Dagblad ook goed mogelijk dat vanaf heden andere potentiële aanwinsten de voorkeur krijgen in Eindhoven . Berghuis, in voorbereiding op het oefenduel van Feyenoord met Panathinaikos van woensdagavond, heeft ervoor gekozen om niet met de media te praten over de interesse van PSV.

De eventuele transfer van Berghuis naar PSV houdt de gemoederen al langer bezig. Voetbal International wist dinsdag te melden dat zaakwaarnemer Mino Raiola bij Feyenoord heeft aangeklopt om de belangstelling van PSV te bespreken. De Rotterdamse club voelt er echter weinig voor om Berghuis te verkopen, om trainer Jaap Stam met een zo sterk mogelijke selectie aan het seizoen te laten beginnen.

Berghuis, wiens contract in De Kuip doorloopt tot medio 2021, staat naar verluidt open voor een tussentijds vertrek uit Rotterdam. Feyenoord heeft zijn eventuele opvolger al in huis. Luciano Narsingh, die clubloos was na zijn vertrek bij Swansea City, werd vorige week transfervrij binnengehaald.