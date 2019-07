‘Juventus wil ondanks komst Matthijs de Ligt geen zakendoen met AC Milan’

De aanstaande transfer van Matthijs de Ligt van Ajax naar Juventus heeft geen invloed op de situatie van Merih Demiral bij de Italiaanse kampioen, zo weet Sky Italia woensdag te melden. AC Milan zou navraag hebben gedaan over een eventuele huurdeal voor de verdediger, maar dat idee werd al snel naar de prullenbak verwezen door Juventus, dat niet wil praten over een tijdelijke transfer van Demiral.

Demiral werd in deze transferperiode voor achttien miljoen euro overgenomen van Sassuolo. Het contract van de 21-jarige verdediger in Turijn loopt tot medio 2024. Volgens La Gazzetta dello Sport is de onlangs aangetrokken Demiral ‘onverkoopbaar’ voor Juventus, daar sportief directeur Fabio Paratici naar verluidt een ‘rotsvast vertrouwen’ heeft in de Turkse miljoenenaankoop.

De Ligt arriveerde dinsdagavond in Turijn en tekent naar verwachting op zeer korte termijn een vijfjarig contract bij Juventus, met een jaarsalaris van naar verluidt twaalf miljoen euro. Met de transfer van de van Ajax afkomstige verdediger is een bedrag van circa 75 miljoen euro gemoeid. Daarnaast is een afkoopclausule van 150 miljoen euro opgenomen in de verbintenis van De Ligt, een bedrag dat volgens Sky Italia vanaf het derde seizoen kan oplopen tot 200 miljoen euro.

Trainer Maurizio Sarri zit met Demiral en de aanstaande komst van De Ligt behoorlijk ruim in de centrale verdedigers. De opvolger van Massimiliano Allegri bij Juventus heeft namelijk ook de beschikking over Leonardo Bonucci, Daniele Rugani en Giorgio Chiellini voor de posities in het centrum van de verdediging. Voor andere posities werden tijdens deze transferperiode Gianluigi Buffon en Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Arsenal), Luca Pellegrini (AS Roma) en Cristian Romero (Genoa) aan de selectie toegevoegd.