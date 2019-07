Hoe de ex-protegé van Frank de Boer plots het achtvoudige verdient

Aaron Wan-Bissaka voelt zich al helemaal thuis bij Manchester United. De Engelse grootmacht was volledig overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de 21-jarige vleugelverdediger en overhandigde Crystal Palace uiteindelijk circa 55 miljoen euro. Wan-Bissaka heeft 46 duels voor de hoofdmacht the Eagles gespeeld, heeft pas één volledig seizoen erop zitten en wacht nog op zijn eerste A-interland. The Red Devils kenden echter geen enkele twijfels over de rechtsback, die onder Frank de Boer voor het eerst echt in aanraking kwam met het grote werk.

Door Tim Siekman

Veel fans van United zijn enthousiast over de een van de duurste clubaankopen aller tijden. De supporters van the Mancunians zien de potentie van de Engels jeugdinternational, die deze zomer nog actief was op het EK Onder-21 in Polen. "Naar mijn mening is hij een van de beste rechtsbacks van de Premier League", stelde Steve Nicol, oud-vleugelverdediger van onder meer Liverpool, bij ESPN over Wan-Bissaka, die nog twee seizoenen vastlag op Selhurst Park. "Hij is iemand die de komende tien jaar de vaste rechtsback van Manchester United kan zijn."

"Men zegt wel dat het bedrag aan de hoge kant is gezien het aantal wedstrijden, maar hij heeft de potentie. Hij is momenteel in defensief opzicht de beste back in de Premier League. De vraag is nu: gaat hij het beter doen met de bal in zijn bezit? Ik denk van wel. Niet beledigend bedoeld voor Crystal Palace, maar hij gaat nu met betere voetballers spelen. In defensief opzicht is hij geweldig. Hij is typisch zo'n gast die echt niet verslagen wil worden. Hij geeft altijd alles. Ik denk dat dit een geweldig begin is voor Manchester United. Dit is echt een goede aankoop."

'Ik was best wel in shock'

Wan-Bissaka (1997, Londen) kwam op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Crystal Palace terecht. Gedurende zijn jeugdjaren op de academie stond de Engelsman bekend als een uiterst rustig persoon. Een slungelig, dun jochie met een opvallend goede techniek. Als aanvaller werd hij geregeld topscorer van zijn ploeg en op geen enkel moment overwoog Wan-Bissaka als verdediger te fungeren, omdat hij simpelweg te veel van scoren en aanvallende acties hield. Door een blessure bij het eerste kreeg Wan-Bissaka de kans om zich te bewijzen bij het eerste. Als rechtsback.

"Op een donderdag speel je vaak tien tegen tien. Als je dan twee of drie spelers tekort komt, gebruik je altijd spelers van de Onder-23", zei Kevin Keen, in het seizoen 2016/17 assistent-trainer bij het eerste, via het clubkanaal van Crystal Palace. "Op een dag misten we een rechtsback. Ik zei: 'Stuur Aaron maar voor die plek.' Na de training besefte ik: hij heeft het eigenlijk goed gedaan. De volgende week zei ik dat hij zich weer mocht melden. Maar jullie hebben toch weer een back? 'Stuur hem toch maar', zei ik", aldus Keen, die zich goed kon herinneren dat Wan-Bissaka op de eerste training sterspeler Wilfried Zaha in de tang had.

Zaha was hoogst verbaasd door het optreden van Wan-Bissaka. "Ik was best wel in shock toen ik tegen hem speelde", vertelde de Ivoriaans international. "Ik heb vaak tegen goede backs gespeeld en hij is er één van. Je komt hem soms wel voorbij, maar hij slaagt er dan nog altijd in om er een tackle uit te gooien. Ik snap ook niet hoe je van vleugelaanvaller een back wordt. Maar dat is blijkbaar zijn natuurlijke positie", aldus Zaha, die beaamt dat Wan-Bissaka geen grote praatjes heeft. "Als jij geen gesprek opstart, zegt hij ook niets. Hij laat zijn voeten wel spreken op het veld. Daarom mag iedereen hem ook. Hij komt binnen, doet wat hij moet doen, doet zijn ding en gaat weer huiswaarts."

Frank de Boer

In de zomer van 2017 werd De Boer aangesteld op Selhurst Park. De Nederlandse trainer deinst er doorgaans niet voor terug om jeugd te implementeren en ook in Engeland wilde De Boer talent laten doorstromen. De coach bleef de ingezette weg inzake Wan-Bissaka volgen en zag in de jongeling een perfecte back-up als vleugelverdediger. Wan-Bissaka kon als wing-back fungeren in het systeem van De Boer, waar de Engelsman zijn aanvallende kwaliteiten kon tonen en tegelijkertijd met zijn loopvermogen en scherpe tackles veel verdedigend werk kon opknappen.

Frank de Boer moest in 2017 na vier Premier League-wedstrijden al zijn biezen pakken.

De Boer nam Wan-Bissaka in het voorseizoen mee op een tour naar Azië, waar de verdediger wederom zijn mannetje stond. De Boer had vertrouwen in Wan-Bissaka en nam hem op in de selectie van de hoofdmacht, maar de trainer koos bij zijn eerste officiële duels bij Crystal Palace steevast voor andere namen. De Nederlander hield het niet lang vol in Londen en moest vanwege de slechte resultaten bliksemsnel wijken. Onder Roy Hodgson moest Wan-Bissaka lang wachten tot zijn debuut. In februari 2018 was het moment aangebroken: hij mocht negentig minuten alles geven tegen Tottenham Hotspur (0-1 verlies).

"The Spurs, Christian Eriksen... Het eerste waar ik aan dacht toen ik zag dat ik in de basis stond, was dat het een lange middag zou worden", memoreerde Wan-Bissaka in gesprek met The Guardian. "Maar de manager had duidelijk vertrouwen in mij. Ik ging de avond ervoor wat eerder naar bed en zat tot aan de wedstrijd vol spanning. Tien minuten voor de aftrap werd ik extra nerveus, maar dat verdween direct bij de eerste tackle. Dat was op Ben Davies. Hij kwam naar binnen en probeerde van me weg te rennen, maar ik geloof niet dat hij wist dat ik zulke lange benen had. Ik achtervolgde hem, gleed, nam de bal af en zette een counter op. Ik was niet meer verlegen. Ik heb daarna nooit meer achterom gekeken."

Waar Wan-Bissaka in het restant van het seizoen 2017/18 nog af en toe op de bank zat, mocht de verdediger afgelopen voetbaljaargang bijna altijd vanaf het eerste fluitsignaal zijn kunsten vertonen. United zag het talent en tastte diep in de buidel met 55 miljoen. Naast een sportieve stap maakt Wan-Bissaka ook in financieel opzicht een klapper. De back verdient op Old Trafford circa 90.000 euro per week, ruim het achtvoudige van zijn gage van 11.000 euro bij Crystal Palace, waar hij de minste betaalde (basis)speler van de selectie was.

'The Spider'

Wan-Bissaka heeft de eerste oefenduels met United achter de rug en maakt zich nu op voor zijn eerste grote test als men het zaterdag opneemt tegen Internazionale. In de gewonnen wedstrijden tegen Perth Glory (2-0) en Leeds United (4-0) maakte de verdediger al minuten en wist hij de fans van United te bekoren. De supporters begrijpen inmiddels waarom Wan-Bissaka the Spider wordt genoemd. "Die tackles? Ik heb het geleerd. Het is ook gewoon het bereik van mijn benen", zo zei de jongeling, geciteerd door diverse Engelse media. "Daar komt mijn bijnaam ook vandaan. Het is het bereik als ik mijn benen uitsteek om te tackelen."

"Ik realiseerde me op mijn achttiende dat ik de lengte had, dus dat moest ik benutten. Je moet wel goed timen, je kan niet gokken. Maar dat is gewoon een kwestie van concentratie. Na iedere geslaagde tackle krijg ik meer zelfvertrouwen." Wan-Bissaka is blij dat hij met open armen is verwelkomd bij United. "Iedereen bij de club heeft me verwelkomd. Iedereen praat met me en geeft advies. Dat helpt me enorm", aldus de verdediger, die wel verschillen ziet met zijn vorige werkgever Crystal Palace. "Vooral de speelstijl, de manier waarop we werken en de intensiteit. Dat gaat me verder brengen als speler. Ik wil de druk voelen, zodat ik mijn volle potentieel bereik."

De supporters hopen dat Wan-Bissaka de eerste speler na het tijdperk Gary Neville wordt die de rechtsbackpositie structureel en seizoenen lang goed weet in te vullen. Manager Ole Gunnar Solskjaer liet bij de bekendmaking van de transfer op de clubsite al weten veel te verwachten van Wan-Bissaka, na Paul Pogba, Romelu Lukaku, Ángel di María, Anthony Martial en Fred de duurste aankoop ooit van United. "Hij heeft de juiste arbeidsethos, het talent en de mentaliteit om voor United te spelen", aldus de Noor. "Hij past perfect in het plaatje dat wij voor ogen hebben. Aaron is jong, gretig en bereid te leren, dat is erg belangrijk voor iemand van zijn leeftijd. Ik ben verheugd met zijn komst. We kijken ernaar uit om zijn denderende ontwikkeling verder voort te zetten."