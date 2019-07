‘Stam heeft voorkeur voor Vermeer en twijfelt over toptalent’

Feyenoord werkt nog drie oefenwedstrijden, tegen Panathinaikos, Angers en Southampton, af, voor het seizoen op 4 augustus wordt afgetrapt met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. In de laatste vriendschappelijke duels moet duidelijk worden hoe het elftal van de nieuwe trainer Jaap Stam er ongeveer uit moet komen te zien. Het Algemeen Dagblad maakt woensdagochtend een balans op met de voornaamste ‘plussen en minnen’ bij de Rotterdammers.

Volgens de krant heeft Kenneth Vermeer momenteel de beste papieren om komend seizoen de eerste doelman bij Feyenoord te worden. De 33-jarige sluitpost keerde in de voorbije jaargang terug in de basiself, doordat Justin Bijlow een gebroken middenvoetsbeentje opliep. In de voorbereiding maakt Vermeer nu veel indruk, terwijl Stam gecharmeerd zou zijn van zijn meevoetballende kwaliteiten. Ook Emil Hansson heeft in de afgelopen weken weten te imponeren en lijkt komend seizoen een serieuze concurrent voor Sam Larsson te gaan vormen.

Het is geen geheim dat Stam gecharmeerd is van Liam Kelly, met wie hij samenwerkte bij Reading, en de Ierse middenvelder heeft ook op zijn medespelers een goede indruk achtergelaten. Achterin lijkt de nieuwe oefenmeester te gaan kiezen voor het centrale duo Eric Botteghin en Sven van Beek, terwijl het in de lijn der verwachtingen ligt dat eerstgenoemde de aanvoerdersband zal gaan dragen. Het betekent dat Jan-Arie van der Heijden zich als nummer drie in de pikorde moet opmaken voor reserverol.

De situatie rond Steven Berghuis wordt door het Algemeen Dagblad tevens aangemerkt als een ‘min’. Hij wordt begeerd door PSV en heeft voorlopig nog niet bijgetekend bij Feyenoord. Stam posteerde Berghuis tot dusver als creatieve middenvelder in zijn elftal, wat ten koste gaat van Orkun Kökcü. “Kökcü moet het doen met invalbeurtjes, vaak als linkerspits. Zijn echte doorbraak is opeens heel ver weg”, zo klinkt het. Tot slot is de situatie rond Nicolai Jörgensen zorgelijk, daar de Deense spits niet tijdig fit lijkt te zijn voor de start van het seizoen en Stam met Dylan Vente en Naoufal Bannis verder alleen jeugdige spitsen in zijn selectie heeft.