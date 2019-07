Raiola: ‘Het gaat er niet om welke club De Ligt het liefst wilde hebben’

Matthijs de Ligt arriveerde woensdagochtend op het hoofdkwartier van Juventus, om de medische keuring te doorlopen. De negentienjarige verdediger werd de voorbije tijd gelinkt aan onder meer Paris Saint-Germain en Barcelona, maar heeft dus voor een overstap van Ajax naar Italië gekozen. Dat is een goede keuze, zo stelt zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in gesprek met Sky Italia.

“Het gaat er niet om welke club hem het liefst wilde hebben, maar Juventus is het beste team voor hem. Voor een verdediger is het belangrijk om naar Italië te komen, hij kan hier van de beste spelers ter wereld leren. Deze stap was nodig voor zijn carrière. Hij is zeker de beste jonge verdediger. Nu heeft hij tijd nodig om te laten zien dat hij ook op een ander niveau de beste is. Qua werklust en mentaliteit komt hij in de buurt van Pavel Nedved, misschien dat hij wat dat betreft nog wel beter is”, verwijst Raiola naar de Tsjechische oud-middenvelder, wiens belangen hij ook behartigd heeft.

“Qua ambities doet De Ligt me denken aan Ibra”, vervolgt de zaakwaarnemer. “Het is altijd goed om aan de zijde van grote kampioenen als Leonardo Bonucci te spelen. Of Cristiano Ronaldo hem gevraagd heeft om naar Juventus te komen, moet je maar aan hem vragen. Dat weet ik niet. Over het besluit om voor Juventus te kiezen is goed nagedacht, de keuze is niet binnen een dag genomen. Het is een lang proces geweest.”

Raiola wordt door de Italiaanse media vervolgens ook gevraagd naar de status van zijn andere cliënten Mario Balotelli en Moise Kean. “Er speelt momenteel niets rond Balotelli. Ik kan ook maar op een plek tegelijk zijn. Nu ben ik hier, dus ik weet niet waar ik morgen zal zijn”, stelt Raiola. Kean werd de afgelopen tijd meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij Juventus, terwijl Borussia Dortmund, Everton en Internazionale in de markt zouden zijn. “Kean heeft hetzelfde niveau als De Ligt, hij is een groot kampioen. We zullen zien wat er gaat gebeuren.”