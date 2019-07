‘Erik ten Hag zegt er wel meteen wat van, zelfs in mijn eerste week’

Ajax pikte Quincy Promes onlangs op bij Sevilla en voor de aanvaller betekende die transfer een terugkeer op het oude nest. De geboren Amsterdammer maakte in het verleden jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van de landskampioen, al wist hij het destijds nooit tot de hoofdmacht te schoppen. Voor Promes betekent zijn transfer dus zowel een nieuwe stap, als een hernieuwde kennismaking met zijn oude club.

“Het is wel nieuw omdat het het eerste team is en er meer druk op zit, maar het is een heel bijzonder gevoel om dit shirt weer te mogen dragen. Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk te beginnen”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn werkgever. Promes is momenteel met zijn ploeggenoten op trainingskamp in Oostenrijk en heeft zijn plek in de selectie al aardig gevonden: “Ik denk dat aanpassen sowieso geen probleem is voor mij omdat ik Amsterdammer ben en ik een groot deel van de jongens al ken.”

Met trainer Erik ten Hag staat er bovendien een oude bekende van de dribbelaar voor de groep. De twee werkten eerder al een seizoen met elkaar samen bij Go Ahead Eagles, dat hem in die periode huurde van FC Twente: “In grote lijnen is hij altijd zichzelf gebleven. Hij heeft vorig seizoen successen behaald en hij is van plan om dat dit jaar weer te doen. Ik ben ook van hem gewend dat hij altijd voor het hoogst haalbare gaat, dus op dat vlak is hij niets veranderd”, vertelt Promes, die uitkijkt naar de samenwerking met de trainer.

Ten Hag zit vaak dicht bovenop de trainingen, zo merkte Promes al in Deventer. De nieuwkomer heeft het sinds zijn overstap naar Ajax echter nog niet aan de stok gekregen met zijn trainer: “Er is nog niet echt iets gebeurd waarvan ik zeg dat hij echt streng voor me is, maar als ik bijvoorbeeld een kans mis op de training dan zegt hij er wel meteen wat van, ja. Zelfs in de eerste week”, glimlacht hij.

De oefenmeester verwacht wel dat de 27-jarige Promes een leidende rol op zich neemt in de selectie en de aanvaller zelf laat weten dat hij de jonge spelers al zoveel mogelijk probeert te helpen en te sturen: “Ik moet zeggen dat die jonge jongens ook allemaal gretig zijn om hun plekje te veroveren en ik moet daarin ook leidend zijn”, gaat hij verder. Promes wil echter zelf op het veld ook het verschil maken: “Ik wil belangrijk en bepalend zijn voor het team. Ik wil zoveel mogelijk goals maken en assists geven. Daarnaast ben ik gekomen om prijzen te pakken, dat is een van mijn hoofddoelen.”