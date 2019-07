Valentijn Driessen: ‘Hij is wel het type speler dat PSV nodig heeft’

Ibrahim Afellay keerde deze zomer definitief terug bij PSV. De 33-jarige aanvallende middenvelder zat na zijn vertrek bij Stoke City zonder club en werkte in Eindhoven in eerste instantie aan zijn herstel. Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, stelt bij FOX Sports dat Afellay ‘het type speler’ is dat PSV goed kan gebruiken.

“Hij is wel het type speler dat PSV nodig heeft. We hebben afgelopen seizoen al gezien dat ze heel weinig creativiteit hebben. Het is voor PSV ook een gokje en ze waren angstig, denk ik. Hij heeft meegetraind met het tweede en stel je voor dat hij het elders wel goed gaat doen, dan krijg je dat weer op je boterham. In principe hoeft hij niet de duurste speler van de selectie te zijn”, zo luidt de conclusie van Driessen.

“Hij is niet de duurste speler, want hij heeft een mooie carrière gehad en hoeft daar niet meer aan te denken. Hij heeft zware, zware blessures gehad. Naast een creatieve speler, is hij ook een verbindingsspeler”, reageert Kees Jansma op Driessen. Hij werkte als perschef van Oranje nauw samen met Afellay en kent hem goed. “Ik ben niet objectief, want ik heb met Afellay veel meegemaakt. Ik vond het een geweldig leuke jongen.”

“Ook een lastige, eigenwijze en eigengereide jongen, met ambitie”, vervolgt Jansma. Afellay ondertekende bij PSV een eenjarig contract. “Hij is inmiddels ook al een dertiger en heeft de afgelopen jaren meer niet dan wel gevoetbald. Afellay kan heel goed voetballen, maar het is de vraag of hij op niveau terugkomt. Hij kon echt alles, maar welke rol hij bij PSV krijgt of wat hij aankan, weet ik echt niet.”