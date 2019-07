‘Willem II incasseert acht ton voor aan PSV en Feyenoord gelinkte smaakmaker’

Willem II pikte Daniel Crowley twee jaar geleden op in de jeugd van Arsenal en deze zomer lijkt er een einde te gaan komen aan het dienstverband van de middenvelder in Tilburg. Verschillende Engelse media, waaronder de Birmingham Mail en The Telegraph, melden woensdag namelijk dat Crowley op het punt staat om naar Birmingham City te verkassen.

De 21-jarige Crowley zou dinsdag zelfs al medisch gekeurd bij the Blues, waardoor niets een transfer nog in de weg lijkt te staan. Willem II incasseert naar verluidt 700 duizend pond, een kleine 800 duizend euro, voor de spelmaker, die zelf graag terug wil keren naar Engeland.

Crowley is volgens de berichtgeving de afgelopen tijd ook intensief gescout door PSV en Feyenoord, al is het niet duidelijk hoe concreet de twee Nederlandse topclubs daadwerkelijk zijn geweest. De Engelsman groeide na een moeizame start bij Willem II, dat hem zelfs nog een halfjaar uitleende aan SC Cambuur, afgelopen seizoen uit tot een belangrijke schakel.

De middenvelder kwam 34 keer in actie in de Eredivisie en was ook in het toernooi om de TOTO KNVB Beker, waarin Willem II de finale uiteindelijk verloor van Ajax, een vaste kracht. Crowley genoot zijn opleiding bij Aston Villa en Arsenal en werd door the Gunners ook uitgeleend aan Barnsley, Oxford United en Go Ahead Eagles.