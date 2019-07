Emery verzekert: ‘We zijn bezig met een grote en hele dure speler’

Op de komst van Gabriel Martinelli na is het voorlopig nog een rustige transferzomer bij Arsenal. Unai Emery, manager van the Gunners, benadrukt dat men zorgvuldig te werk gaat in de zoektocht naar versterkingen. De Spaanse oefenmeester verzekert echter dat Arsenal zich deze zomer nog wel degelijk zal gaan roeren op de transfermarkt.

“We werken eraan en de club doet zijn best om enkele nieuwe spelers binnen te halen. De afgelopen dagen hebben we meerdere ontmoetingen gehad met Edu (technisch directeur, red.), Raúl Sanllehí (director of football, red.), Josh en Stan Kroenke (eigenaren, red.) in Denver. We hebben duidelijk voor ogen welke spelers we willen binnenhalen”, zegt Emery op de officiële website van Arsenal. “We praten met geduld, omdat we ons echt willen versterken met spelers die iets toevoegen.”

“Ons team heeft al enkele goede en jonge spelers, dus we moeten echt de beste spelers zien te vinden. Ik kan onze supporters verzekeren dat we komend seizoen een goed team hebben, met drie of vier aanwinsten”, vervolgt de Spaanse oefenmeester. “We praten echt over grote spelers, omdat ons team al behoorlijk sterk is. Die drie of vier spelers, met wie we er in de komende dagen uit willen komen, moeten echt een versterking voor ons team vormen. We zijn enorm veeleisend en zijn bezig met een grote en hele dure speler.”

“Hij staat bovenaan op ons verlanglijstje en is dus ons eerste doelwit. Als we hem niet kunnen halen, schakelen we door naar de nummer twee. We zijn er constant mee bezig om onze selectie te versterken”, verzekert Emery. Een van de spelers die de laatste tijd met Arsenal in verband wordt gebracht, is Dani Ceballos van Real Madrid. De manager van the Gunners wil niet reageren op die geruchten. “Ik wil het niet over concrete namen hebben, maar Ceballos is zeker een goede speler.”