‘Barcelona wil minstens twintig miljoen winst maken op aankoop van vorig jaar’

Malcom leek Girondins Bordeaux een jaar geleden in te gaan ruilen voor AS Roma. Barcelona stak hier op het laatste moment echter een stokje voor en betaalde uiteindelijk 41 miljoen euro om de dribbelaar naar het Camp Nou te halen. De 22-jarige aanvaller kwam in zijn eerste seizoen in Spanje desondanks maar mondjesmaat in de plannen van trainer Ernesto Valverde voor en heeft nu met Antoine Griezmann extra concurrentie in de voorhoede.

Het management van de aanvaller is volgens Marca eerder deze week dan ook in gesprek gegaan met Barcelona om te informeren naar de stand van zaken. Malcom staat niet afwijzend tegenover een vertrek bij de Catalaanse grootmacht en weet ook dat hij in de belangstelling staat van clubs als Everton en Tottenham Hotspur.

Barcelona heeft zijn speler echter laten weten hij niet zomaar mag vertrekken en de club wil naar verluidt minstens zestig miljoen euro zien voor de Braziliaan. Dat bedrag wordt door Marca als ‘enorm hoog’ omschreven, al geeft de krant wel aan dat er een aantal clubs zeer geïnteresseerd zijn. Een officieel bod op Malcom is vooralsnog echter niet op de burelen van de kampioen van Spanje neergelegd.

Een eventuele komst van Neymar zal het vertrek van zijn landgenoot overigens bespoedigen. Als Barcelona er inderdaad in slaagt om de aanvaller terug te halen van Paris Saint-Germain krijgt Malcom er nog een concurrent bij en komt er bovendien een speler van buiten de Europese Unie binnen. Van het trio Arthur, Arturo Vidal en Malcom zal er dan iemand moeten vertrekken en alles wijst erop dat laatstgenoemde dan ruimte moet maken.