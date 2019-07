‘Ik ben niet bij Ajax om af te bouwen, wie weet maak ik wel weer een stap’

Daley Blind vormde afgelopen seizoen samen met Matthijs de Ligt het vaste centrum van de verdediging bij Ajax. Met het vertrek van de aanvoerder naar Juventus is er echter een vacature ontstaan naast Blind en de Oranje-international weet nog niet precies door wie deze leemte aankomend seizoen opgevuld zal worden. In de voorbereiding hebben zich in ieder geval vast een aantal kandidaten opgeworpen.

“De klik met Matthijs was natuurlijk top”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Het is nu nog even afwachten wie op zijn plek komt. Perr Schuurs deed het goed afgelopen zondag in het oefenduel met Istanbul Basaksehir (2-1, red.), Joël Veltman en Lisandro Magallán kunnen er spelen, en met Edson Álvarez heb ik begrepen dat er nog een optie bijkomt.”

Na Frenkie de Jong vertrekt met De Ligt een tweede belangrijke speler uit het afgelopen seizoen. Blind zou de ploeg verder graag zo lang mogelijk bij elkaar houden, al weet hij ook dat de transferzomer een onvoorspelbare tijd is: “Zelf ging ik in 2014 ook op de laatste dag van de transferperiode naar Manchester United. Heel kort daarvoor was ik er zelf ook nog echt van overtuigd dat ik bij Ajax zou blijven. Dus je weet het gewoon niet.”

Zelf wordt hij in verband gebracht met een transfer naar Atlético Madrid en de 29-jarige verdediger sluit niet helemaal uit dat hij in de toekomst nog bij Ajax zal vertrekken. Blind geeft echter wel aan dat er nog geen officieel bod om hem is uitgebracht: “Ik sta er ook heel nuchter in. Toen ik vorig jaar terugkeerde naar Ajax heb ik direct aangegeven dat ik niet terug ben gekomen om af te bouwen. Wie weet zou ik in de toekomst wel weer een stap naar het buitenland maken. Na een, twee of drie jaar. Of misschien wel helemaal niet. Ik pin me daar niet op vast, maar het is duidelijk dat ik het heel erg naar mijn zin heb bij Ajax en in Amsterdam.