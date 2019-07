Di Marzio: Juventus krijgt zin en wijkt in contract De Ligt af van één detail

Matthijs de Ligt landde dinsdagavond in Turijn en zal zijn transfer van Ajax naar Juventus naar alle waarschijnlijkheid spoedig afronden. De negentienjarige verdediger was naar verluidt al geruime tijd persoonlijk akkoord met Juventus over een vijfjarig contract, maar één detail van het persoonlijk akkoord lijkt toch af te wijken van de oorspronkelijke geruchten.

Diverse Italiaanse media meldden in een eerder stadium al dat De Ligt, ondersteund door zaakwaarnemer Mino Raiola, een contract voor vijf seizoenen kon gaan tekenen bij Juventus. De verdediger zou op jaarbasis inclusief bonussen twaalf miljoen euro gaan opstrijken én zou een ontsnappingsclausule hebben bedongen, die het hem mogelijk moest maken om voor een bedrag van 150 miljoen euro weer te vertrekken bij Juventus. Ieder jaar zou dit bedrag met tien miljoen euro stijgen, tot aan 200 miljoen euro in zijn vijfde en laatste contractjaar, berichtte onder meer La Gazzetta dello Sport.

Transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldt nu echter dat de bewuste ontsnappingsclausule voorlopig nog helemaal niet van kracht zal zijn. De ontsnappingsclausule zal namelijk pas inwerking treden vanaf de transferzomer van 2022. Juventus lijkt zich zodoende gedurende de eerste drie jaar te garanderen van een sterke onderhandelingspositie, mocht er een andere club zich melden voor De Ligt.