Juventus bevestigt: De Ligt geland in Italië in afwachting van transfer

Matthijs de Ligt is dinsdagavond in Turijn geland in afwachting van zijn transfer van Ajax naar Juventus, zo bevestigt Juventus via de officiële kanalen. De negentienjarige centrumverdediger zal naar verluidt woensdag gekeurd worden door Juventus, waarna hij een contract voor vijf seizoenen zal tekenen. De Telegraaf berichtte vorige week al dat Ajax 75 miljoen euro overhoudt aan de verkoop van De Ligt.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde eerder deze dinsdag tegenover het Algemeen Dagblad al dat de transfer van De Ligt naar Juventus aanstaande is. "Het einde van de transfer van Matthijs de Ligt is in zicht. Het gaat nu nog om bankgaranties, daar is Ajax altijd heel strikt in. Ik hoop dat het nu snel gaat, maar daar komen ze wel uit. Het zijn Italianen."

De Ligt gaat bij de Italiaanse kampioen naar verluidt voor vijf seizoenen tekenen en een jaarsalaris van twaalf miljoen euro opstrijken. De international van Oranje krijgt waarschijnlijk rugnummer 4 toebedeeld, het nummer dat hij al droeg als speler van Ajax. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt de afkoopclausule op 150 miljoen euro, een bedrag dat kan oplopen tot 200 miljoen euro.

"Hallo Bianconeri, ik ben Matthijs. Ik ben heel blij om hier te zijn", zei De Ligt bij aankomst in Turijn tegen de Italiaanse media en de massaal aanwezige supporters van Juventus. De Italianen troeven met de miljoenendeal onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain af. Het kamp-De Ligt sprak met beide clubs, maar tot een transfer leidde dat uiteindelijk niet.