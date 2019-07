Juventus pikt twintigjarige middenvelder op bij Olympique Lyon

Juventus heeft zich met het oog op de toekomst versterkt met Hamza Rafia. De twintigjarige aanvallende middenvelder komt voor minimaal 400.000 euro over van Olympique Lyon, zo bevestigt de Franse topclub dinsdagavond via de officiƫle kanalen. Rafia debuteerde nog niet in de hoofdmacht van Lyon en was ook nog niet in het bezit van een profcontract.

Lyon was naar verluidt graag verder gegaan met Rafia, maar de talentvolle middenvelder zag uiteindelijk meer heil in een overstap naar Juventus. De Italiaanse grootmacht betaalt minimaal 400.000 euro aan Lyon; de transfersom kan via allerlei bonusconstructies oplopen tot maximaal vijf miljoen euro. Daarnaast heeft Lyon een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen, zo valt op de clubsite te lezen.

Ondanks het feit dat Rafia bij Lyon niet in het bezit was van een profcontract, heeft Juventus voor de komst van de Frans jeugdinternational toch een akkoord met les Gones willen sluiten. De titelverdediger van de Serie A denkt de goede verstandhouding met Lyon daarmee in stand te houden voor de toekomst, zo schrijven diverse Italiaanse media.

Rafia wacht nog op zijn profdebuut, maar maakte als jeugdspeler van Lyon al wel een aantal keer grote indruk in de UEFA Youth League. Zo was hij het afgelopen seizoen in zeven UEFA Youth League-wedstrijden goed voor drie doelpunten en vier assists. De kwartfinales waren uiteindelijk het eindstation voor de beloften van Lyon in het prestigieuze toernooi.