Daily Telegraph: Kieran Trippier reeds in Spanje voor medische keuring

Kieran Trippier is naar Spanje afgereisd om zijn transfer naar Atlético Madrid af te ronden, meldt de Daily Telegraph dinsdag. De rechtsback krijgt alle medewerking van Tottenham Hotspur, dat naar verluidt circa 22 miljoen euro overhoudt aan de transfer. Trippier, die een doorlopend contract tot medio 2022 bij the Spurs had, wordt naar verwachting dinsdag al gekeurd door los Colchoneros.

Trippier, die in 2015 voor ongeveer vier miljoen euro werd weggeplukt bij Burnley, mist door de recente transferontwikkelingen waarschijnlijk de Aziatische tour van Tottenham. Het elftal van manager Mauricio Pochettino vliegt woensdag naar Singapore voor een trainingskamp aldaar. De 28-jarige vleugelverdediger kwam in de afgelopen vier seizoenen tot 114 wedstrijden voor de Londense club. Trippier bereikte met Tottenham afgelopen seizoen de finale van de Champions League, waarin met 0-2 werd verloren van Liverpool.

De zestienvoudig international van Engeland, die vorig jaar scoorde in de met 2-1 verloren halve finale van het WK tegen Kroatië, werd de afgelopen tijd in de Engelse media ook gelinkt aan Napoli, Juventus en Bayern München. Pochettino raakt in deze transferperiode wellicht ook Christian Eriksen kwijt, die meermaals in verband is gebracht met Real Madrid. De bij AS Roma genoemde Toby Alderweireld mag tot 26 juli vanwege een afkoopclausule in zijn contract voor circa 28 miljoen euro vertrekken bij Tottenham.

Mocht Atlético, dat ook Arsenal-verdediger Héctor Bellerin op het wensenlijstje had staan, Trippier daadwerkelijk aan de club binden, dan is de Engelsman de achtste zomeraanwinst van trainer Diego Simeone. Eerder werden João Félix, Marcos Llorente, Felipe, Renan Lodi, Ivan Saponjic, Héctor Herrera en Nicolás Ibáñez aan de selectie toegevoegd. Met de eventuele komst van Trippier komen de transferuitgaven ruim boven de tweehonderd miljoen euro te liggen.