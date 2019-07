Marcel Brands wil spoedig zakendoen met Juventus

Newcastle United heeft met Steve Bruce zijn nieuwe trainer binnen. The Magpies betalen Sheffield Wednesday een transfersom van bijna 4,5 miljoen euro voor de opvolger van Rafael Benítez. (The Sun)

Jean-Michaël Seri is niet alleen in beeld bij AC Milan en AS Roma. De middenvelder van het gedegradeerde Fulham staat ook hoog op het verlanglijstje van Galatasaray. (Fanatik)

Mateusz Klich gaat wellicht aan de slag in de Premier League. Burnley ziet de komst van de middenvelder van Leeds United, die in Nederland voor PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht speelde, namelijk wel zitten. (Daily Mail)

Tottenham Hotspur kan de komst van Nicolò Zaniolo vergeten. AS Roma heeft the Spurs medegedeeld dat het talent onder geen beding mag vertrekken. (Daily Express)