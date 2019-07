‘In de tijd dat ik met hen allebei werkte was hij beter dan Virgil van Dijk’

Kieran Tierney wordt al een paar seizoenen lang als een van de beste spelers in de Schotse Premier League gezien en dat feit is ook Arsenal niet ontgaan. The Gunners hebben in de afgelopen weken een aantal pogingen gedaan om de linksback los te weken bij Celtic, al is het de Londenaren nog niet gelukt om tot een akkoord te komen. Ronny Deila, ex-trainer van the Hoops, denkt dat Tierney klaar is voor een stap hogerop.

“Kieran zou het enorm goed doen bij Arsenal, dat weet ik zeker. Qua techniek kan het nog wat beter, maar verder heeft hij alles al”, vertelt de huidige coach van Valerenga in gesprek met The Scottish Sun. Deila had in de tijd dat hij de scepter zwaaide in Glasgow ook de beschikking over Virgil van Dijk en trekt een vergelijking met de verdediger van Liverpool: “Ik denk dat Kieran zelfs een betere mentaliteit heeft dan Virgil.”

“Dat is wat ik toen in ieder geval heb gezien. Virgil heeft natuurlijk wel een aantal flinke stappen gezet sinds zijn vertrek bij Celtic, maar in de tijd dat ik met hen allebei werkte was Kieran net iets beter. Ze hadden allebei de fysieke kwaliteiten om op het hoogste niveau te kunnen spelen. Virgil had alles, maar Tierney heeft dat ook.”

Arsenal heeft vooralsnog echter weinig succes in zijn jacht op de 22-jarige Tierney, aangezien Celtic naar verluidt al twee aanbiedingen heeft afgeslagen. Het hoogste bod van de Engelsen bedroeg vooralsnog een kleine 28 miljoen euro en het is nog maar de vraag of zij een derde poging gaan wagen.