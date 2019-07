‘Concurrent van David Neres hard op weg naar de Premier League’

Aanvaller Everton Soares is op weg naar Arsenal. Het Braziliaanse FOX Sports en enkele Italiaanse media melden dat de Londenaren erg dicht bij de komst van de buitenspeler van Grêmio zijn. Naar verluidt gaat Arsenal 28 miljoen euro betalen voor de international, een bedrag dat middels bonussen nog kan oplopen met 12 miljoen euro.

Everton wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Europa. De aanvaller, die op de Copa América David Neres uit het basisteam van Brazilië speelde, krijgt naar verluidt binnenkort in zijn thuisland bezoek van enkele doktoren van Arsenal om een paar testen te ondergaan. Everton liet eerder al weten dat hij een aanbieding van een club uit Europa op zak had.

Diverse topclubs zitten achter Everton aan, zo meldt het Engelse Sky Sports dinsdag. Onder meer Atlético Madrid, dat ook wordt gelinkt aan Ajax-aanvaller Neres, zou belangstelling hebben voor Everton. De Spaanse topclub zou bereid zijn 34 miljoen euro te betalen voor de 23-jarige aanvaller, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij Grêmio.

Arsenal aast al lange tijd op Wilfried Zaha, maar de aanvaller blijkt de duur. Engelse media verschillen in berichtgeving over de vraagprijs van de aanvaller uit Ivoorkust, maar het lijkt in ieder geval zeker dat the Eagles tussen de tachtig en honderd miljoen euro willen incasseren. Arsenal vindt dit bedrag te gortig en zou nu bijna beet hebben met Everton, het alternatief voor Zaha.