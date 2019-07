‘Rode Duivel’ geldt in München als alternatief voor Sané

Internazionale heeft zich toch weer bij Atalanta voor Duván Zapata gemeld. In Milaan heeft men inmiddels een hard hoofd in de komst van Romelu Lukaku, terwijl AS Roma ook moeilijk doet over het laten gaan van Edin Dzeko. (Corriere dello Sport)