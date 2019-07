Haller verkast voor 50 miljoen naar de PL en laat FC Utrecht juichen

Sébastien Haller is speler van West Ham United. De 25-jarige aanvaller komt over van Eintracht Frankfurt, dat circa vijftig miljoen euro toucheert met de verkoop en de deal via de officiële kanalen wereldkundig maakt. Ook FC Utrecht profiteert van de transfer van Haller, daar de Domstedelingen twee jaar geleden een doorverkooppercentate hadden bedongen.

De overgang van Haller naar West Ham is geen verrassing meer, aangezien Eintracht Frankfurt dinsdagochtend al meldde dat men een akkoord had bereikt met the Hammers. De Duitse club gaf de spits toestemming om af te reizen naar Londen om de medische keuring te ondergaan. Uit de medische tests kwamen geen problemen voort, waardoor Haller zijn handtekening kon zetten.

FC Utrecht verdient ook aan de transfer van Haller van de Bundesliga naar de Premier League. Twee jaar geleden namen de Domstedelingen voor circa zeven miljoen euro afscheid van de topschutter. Destijds had de leiding van FC Utrecht een doorverkooppercentage bedongen in de deal, waardoor de Eredivisionist nu weer wat geld mag verwachten.

Haller wordt bij West Ham gezien als de opvolger van Marko Arnautovic, die naar het Chinese Shanghai SIPG is vertrokken. Haller heeft deze stap verdiend op basis van zijn prestaties bij Eintracht Frankfurt de afgelopen twee jaar. In 77 wedstrijden kwam de spits 33 keer tot scoren, terwijl hij tevens 19 assists produceerde. De aanvaller lag nog tot medio 2021 vast bij de Bundesliga-club.