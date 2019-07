VVV maakt zich geen illusies over publiekslieveling: ‘Hij heeft andere doelen’

Keisuke Honda verliet VVV-Venlo tien jaar geleden voor CSKA Moskou, maar de Japanner is deze zomer weer even in Limburg te bewonderen. De 33-jarige spelmaker is transfervrij na het aflopen van zijn contract bij Melbourne Victory en houdt bij zijn voormalige werkgever zijn conditie op peil. De kans dat Honda permanent aan de slag zal gaan bij VVV is echter klein.

“Hij is heel erg welkom, maar we rekenen er niet op. Honda heeft andere doelen voor ogen. Hij is op zoek naar een nieuwe club in een groot voetballand. We maken ons geen illusies”, vertelt manager voetbal Stan Valckx in gesprek met Voetbal International over Honda, die in zijn twee seizoenen in De Koel uitgroeide tot een ware publiekslieveling.

Valckx haalde met Richard Neudecker, Thorsten Kirschbaum, Haji Wright, Steffen Schäfer, Samuel Scheimann, Tobias Pachonik, Elia Soriano en Jerome Sinclair al wel flink wat nieuwe spelers binnen en hij is nog niet klaar op de transfermarkt. De sportbestuurder laat namelijk weten nog op zoek te zijn naar versterkingen.

“We willen er nog graag een middenvelder of aanvaller bij hebben”, geeft Valckx, die zich waarschijnlijk niet opnieuw tot de Duitse markt zal wenden, aan. “We hebben een paar aardige kandidaten op het oog.” Tino-Sven Susic lijkt VVV overigens deze zomer nog te gaan verlaten, aangezien er interesse is en de club bereid is om mee te werken aan een vertrek.