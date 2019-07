Marc Overmars verklaart megadeals: ‘Anders was dit nooit op tafel gekomen’

Marc Overmars is blij dat Ajax deze zomer veel geld kan incasseren bij uitgaande transfers. Frenkie de Jong is voor maximaal 86 miljoen euro verkast naar Barcelona, terwijl Ajax met de verkoop van Matthijs de Ligt naar Juventus nog eens circa 75 miljoen vangt. Overmars stelt dat de hoge transfersommen voortvloeien uit een juist beleid van Ajax.

“Spelers weten in hun achterhoofd ook dat wij op een bepaald moment bereid zijn om mee te denken als ze weg willen”, stelt de directeur voetbalzaken in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Met die gedachte tekende Matthijs de Ligt een contract voor vier jaar en tekende Frenkie de Jong voor vijf jaar bij. Dat zijn belangrijke momenten voor de club geweest, met het oog op de transfersommen.”

Met dit beleid voorkomt Ajax dat spelers richting hun laatste contractjaar gaan. “Dan waren deze hoge transfersommen nooit op tafel gekomen”, verzekert Overmars. “Mensen moeten het hele verhaal dan ook kennen bij dit soort transfers. Het hele boek weten, maar soms missen mensen de eerste veertig pagina's”, aldus de sportbestuurder, die erkent dat er ook veel interesse is voor Donny van de Beek.

“Dat er topclubs belangstelling voor Donny hebben is een uitvloeisel van het jaar dat we met Ajax hebben gehad. Dat zie je aan Frenkie en Matthijs en ook Donny heeft het met name in de tweede seizoenshelft fantastisch gedaan. Toch hoop ik echt dat hij nog een jaar bij Ajax blijft. We willen hem niet kwijt”, zegt Overmars, die erkent dat het vertrek van De Jong en De Ligt niet makkelijk is op te vangen.

“Die zijn er niet meer, dan gaat het niveau wellicht iets naar beneden. Maar daar moet je je team op aanpassen en wellicht iets anders gaan spelen”, stelt Overmars. De directeur maakt zich geen zorgen of Ajax het niveau van vorig seizoen kan aantikken. “Nee, zorgen is een groot woord. De verwachtingen zullen gestegen zijn bij de fans. Maar de Champions League halen, dat is ónze verwachting.”