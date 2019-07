PSV lijkt miljoenen te kunnen vergeten na nieuwe ontwikkelingen

Het is maar de vraag of Hirving Lozano deze zomer bij PSV zal vertrekken. Napoli gold als de belangrijkste kandidaat om de aanvaller annex Mexicaans international voor ‘tientallen miljoenen’ over te nemen, maar Spaanse, Franse en Italiaanse media reppen dinsdag geen woord meer over Lozano. Nicolás Pépé zou nu het alternatief zijn als de komst van James Rodriguez geen optie is.

Napoli zou bereid zijn om 60 à 65 miljoen voor Pépé te betalen, plus Adam Ounas. De aanvallende middenvelder van Napoli en het nationale elftal van Algerije is al geruime tijd in beeld bij de Noord-Fransen. Het is nu de vraag of Pépé welwillend staat tegenover een overgang naar Napoli. De Ivoriaans international zou uitsluitend naar Paris Saint-Germain willen, maar de Parijse club concretiseert alleen de wederzijdse interesse als Neymar tegen een juiste prijs van de hand wordt gedaan.

Napoli zou achter de schermen bezig zijn om inkomsten te genereren voor de komst van Rodríguez of Pépé. Een definitieve overgang van Roberto Inglese naar Parma zal goed zijn voor twintig miljoen euro en daarnaast staat Marko Rog in de belangstelling van Eintracht Frankfurt. Ook Carlos Vinicius, die zijn belangen net als James laat behartigen door Jorge Mendes, lijkt het Stadio San Paolo te gaan verlaten.

Real Madrid vraagt een bedrag van 42 miljoen euro exclusief bonussen voor Rodríguez, die niet in de plannen van Zinédine Zidane voorkomt. Hij voelt veel voor een hereniging met Carlo Ancelotti, waarmee hij eerder bij Real en Bayern München werkte, maar nog meer voor een langer verblijf bij Madrid, in het tenue van Atlético. Real voelt meer voor een verkoop van de Colombiaan aan Napoli, zeker na de eerdere transfer van Marcos Llorente, en zou een hogere vraagprijs van de stadsgenoot verlangen.

Lozano wil na twee seizoenen in Eindhoven graag een stap omhoog maken. PSV is bereid om medewerking te verlenen, daar de beoogde transfersom de slagkracht op de zomerse transfermarkt aanzienlijk zal vergroten. PSV wil nog een extra verdediger voor de linkerkant aan te trekken, die bijvoorbeeld als linksback en centrale verdediger uit de voeten kan. Met Bruma heeft PSV al ingespeeld op een eventueel vertrek van Lozano of Steven Bergwijn.