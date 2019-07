Goede bekende levert forse kritiek op ‘Bommeltje’: ‘Het sloeg wel snel om’

Ronald Waterreus vindt dat Mark van Bommel afgelopen seizoen niet altijd goed voor de dag is gekomen. De oud-doelman, voormalig ploeggenoot van Van Bommel bij PSV en Oranje, stelt dat de huidige trainer van de Eindhovenaren wat vaker in de spiegel moet kijken. Waterreus zag afgelopen seizoen de coach veranderen, zo geeft hij aan in gesprek met de NOS.

Waterreus vindt dat de norse en geïrriteerde houding van Van Bommel in de tweede seizoenshelft tijdens persconferenties of interviews niet goed was voor de uitstraling van PSV. "Hij reageert niet altijd even volwassen als trainer, zeker in periodes wanneer het minder goed gaat. Daar had ik meer groei in willen zien", zegt de oud-international.

De oud-voetballer zag een groot verschil tussen de Van Bommel aan het begin van het seizoen en de Van Bommel aan het einde van het seizoen. "Zolang er gewonnen werd, had Van Bommel voor iedereen tijd en maakte hij grapjes", aldus Waterreus. "De vierde official was elke wedstrijd z'n beste vriend. Toen het vervolgens even wat minder ging, sloeg het bij Bommeltje wel snel om."

Waterreus vindt dat algemeen directeur Toon Gerbrands Van Bommel beter in toom kan houden, ook aangezien de bestuurder bij AZ met Louis van Gaal werkte. “Die lijkt me toch nog iets lastiger dan Van Bommel. Ik ben benieuwd of Gerbrands ook met de vuist op tafel durft te slaan”, aldus de oud-doelman, die benadrukt dat er ook veel goed werk wordt geleverd bij PSV. "Afgelopen seizoen kwam er bij PSV een heel nieuwe technische staf en werd de club bijna kampioen, dat had ook niemand verwacht."