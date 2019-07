FC Emmen haalt ‘echte routinier’ als twaalfde zomeraanwinst

Tom Hiariej speelt komend seizoen bij FC Emmen. De dertigjarige middenvelder traint al sinds eind juni mee met de selectie, maar heeft nu een contract getekend voor één seizoen bij de Drentse Eredivisionist.

Met Hiariej voegt FC Emmen ‘een echte routinier’ toe aan de selectie, zo geeft de club in een communiqué aan. Hij heeft in totaal 175 Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam staan, namens SC Cambuur en FC Groningen. Die laatste verhuurde hem van januari 2013 tot en met juni 2013 aan FC Emmen, waar hij twaalf wedstrijden speelde in de Eerste Divisie.

Sinds 2017 speelde Hiariej voor Central Coast Mariners op het hoogste niveau van Australië. In de voorbereiding speelde Hiariej al vier van de vijf oefenwedstrijden mee in het rood-witte tenue van de Emmenaren. Daarin maakte hij een uitstekende indruk, zowel in de verdediging als op het middenveld.

“Het voelt goed om weer in Emmen te zijn”, vertelt Hiariej op de clubsite. “Ik kende de club, veel spelers en de trainer natuurlijk al. Vanaf het begin was er meteen een klik en dan is het mooi dat de club het ook in mij ziet zitten. We gaan er samen alles aan doen om FC Emmen ook dit seizoen in de eredivisie te houden.”